Елизавета Туктамышева: «Было бы круто войти в тройку на чемпионате России»

После победы на «Гран-при» в Москве звездная фигуристка дала эксклюзивное интервью «СЭ».

Елизавета Туктамышева в минувшие выходные наконец-то начала выступления в серии российских «Гран-при». Да еще как — выиграла этап в Москве, заняв первое место в короткой и произвольной программах. После своей победы чемпионка мира осталась в столице, где приняла участие в съемках для шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое пройдет в новогодние праздники. А сразу после возвращения в Санкт-Петербург Лиза пообщалась с нашим корреспондентом.

Юной меня мало кто называет

— Насколько победа на «Гран-при» для тебя мотивация?

— Любая победа — прекрасная мотивация. А на «Гран-при» — особенно. Успех ценен тогда, когда есть хорошие соперницы. Поэтому при высокой конкуренции это стимулирует меня работать дальше.

— Как относишься к словам Евгения Плющенко, который назвал тебя юной фигуристкой? Он сам до 31 года катался.

— (Смеется.) Жизнь покажет, сколько буду выступать. Но юной меня уже мало кто называет. Услышать такое — это что-то новое.

— Алексей Николаевич Мишин сравнил работу с тобой с супом — если его не помешивать, то пригорит. Что имел в виду тренер?

— Мне кажется, он больше говорил про подход. Со мной где-то нельзя слишком жестко, заставлять. Нужно постоянно наблюдать — как за варевом. И добавлять какую-то перчинку, какие-то нюансы, чтобы не останавливаться на одном месте и двигаться вперед. И это мы оба понимаем.

— Ты говорила, что у тебя было разное настроение в этом сезоне. Что помогает отвлечься?

— PlayStation — есть одна игра, которую люблю, прекрасно помогает. Плюс фильмы, сериалы и времяпрепровождение с близкими отлично действуют, поднимают настроение. Это всегда смешно и весело.

— Никогда не было эмоционального выгорания?

— Пока не замечала. Может, и было, но не акцентировала внимание. Я стараюсь тщательно соблюдать баланс работы и отдыха. Когда чувствую, что организм уже ослаб и ему нужна пауза, он сам мне об этом говорит. Если немножко заболеваю — беру небольшой перерыв и восстанавливаюсь. Понимаю, что, если не сейчас, то дальше станет только хуже.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Посмотрим, насколько хорошо работает голова

— В новогодние праздники ты будешь участвовать в двух ледовых шоу в разных городах. Как на такое согласилась?

— Решила попробовать и посмотреть, как это воспримет мой организм. Если честно, сама немного переживаю по поводу такого графика. Никогда такого не было, чтобы работала в таком темпе без выходных. Ни разу не каталась в сказках, для меня это все новое. Некоторая доля волнения присутствует. Думаю, когда начну все это, станет намного легче.

У меня как у человека, которому всегда нужно четко понимать свой план действий, из-за этого присутствует чувство волнения — не понимаю, что меня ждет. Главное, выдержать все это с хорошим иммунитетом. Вот единственное, за что переживаю.

— Где будешь искать время для подготовки и к соревнованиям, и к шоу?

— Придется хорошо работать головой, чтобы за короткий срок выучить несколько сказок — речь о нескольких днях. Посмотрим, насколько у меня хорошо работает голова, чтобы это усвоить за мизерное количество времени. Но другого варианта нет. Поэтому буду разучивать так, записывать видео, пытаться поработать по максимуму.

— Сколько времени сейчас уходит на отработку какого-нибудь показательного номера?

— Shallow — один из самых простых, красивых и удачных. Мы его ставили с Ильей Авербухом, находились на одной волне, все заняло час-полтора. Потом я его просто накатывала. Лирику всегда легче ставить, потому что ты ее чувствуешь. А такие танцевальные, динамичные, яркие номера, как Destination или Toxic, — подольше, потому что там надо делать акценты, растанцовки, какие-то фишки придумывать. На это может уйти больше времени, несколько дней даже.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прекрасно, когда соперницы говорят о тебе положительно

— В Москве ты говорила, что болеешь за японку Маи Михару на «Гран-при» в Шеффилде. Потом вы обе выиграли.

— Это очень удачное стечение обстоятельств.

— Призеров того турнира спросили про их любимых фигуристок — все назвали тебя.

— Что-то такое видела, но не думала, что все так сказали. Это очень приятно. Рада, что у фигуристок вызываю такие эмоции. Это дорого стоит. Когда ты слышишь подобное от болельщиков — это одно. Когда так говорят соперницы — это просто прекрасно. Мне очень приятно. Я тоже с уважением отношусь к каждому спортсмену.

— Это может являться частью твоей мотивации в спорте?

— Да, конечно, когда понимаешь, что твой путь может помочь кому-то и можешь сделать что-то хорошее, — это тоже стимул. Такие положительные эмоции, энергетика. Но только ради этого сложно оставаться в спорте. Так что это только часть мотивации.

— Стала ли больше поддержка болельщиков в последнее время?

— Она потрясающая! Сейчас выступать на соревнованиях — один сплошной кайф. Люди очень тепло встречают.

— Фанаты еще делают забавные плакаты. В Москве был синий баннер «Лиза, кайфуй!»

— Да? (Улыбается.)

— На Rostelecom Cup болельщик как-то оставил свой номер телефона и предложил позвонить ему. Есть ли вообще шанс, что тебе кто-то напишет и позовет встретиться, а ты согласишься?

— Да-да, помню такое (смеется). Но так это со мной не работает. Важно раскрыть свой характер, чтобы знали меня не как фигуристку, а как человека. А если мне пишут, то как спортсменке.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Снятие санкций? Всегда хочется надеяться на хорошее

— Следующие соревнования у тебя в Перми. Там ждать каких-то изменений в программах?

— Пока точно не могу сказать — маленький промежуток времени до второго этапа. Я еще не выходила на лед, так как только в понедельник вернулась из Москвы, были еще дела. Не знаю, какое у меня будет состояние. Желание сделать что-то новое есть.

— У тебя на этапах получилась самая жесткая конкуренция. Это лучше — или удобнее, когда все спокойнее?

— Я такой человек, который поспокойнее любит, не жесткий (смеется).

— Как тогда ты себя чувствовала после короткой программы в Москве, когда у вас с Акатьевой и Муравьевой был небольшой разрыв?

— Не чувствовала эйфорию, потому что понимала, что у нас плюс-минус одинаковые баллы. На «Гран-при» не даются малые медали, как на чемпионатах мира. Поэтому это просто проходной этап. Главное — откатать произвольную. Эмоции были холодными, я бы так сказала.

— В произвольной ты вернулась к каскаду тройной лутц + тройной тулуп. Но теперь по базе с ним программа стоит чуть дороже, чем раньше с секвенцией. Оправдан ли риск?

— Я планирую немного изменить каскад с тройным акселем, делать с ним секвенцию — будет тройной аксель с двойным акселем. И добавить каскад тройной лутц + тройной тулуп. Это самый оптимальный вариант, так чуть больше баллов. Что сложнее: каскад с двойным тулупом или секвенция? Мне без разницы, для меня это не так сложно.

— Чувствуешь ли, что этот сезон должен быть твоим? Постолимпийские годы традиционно такими получаются.

— Нет, об этом не думала. Без международных соревнований это немножко другое. Мой или нет — это мы узнаем чуть позже. Пока я не поняла. Нахожусь в неплохой форме, которую стараюсь поддерживать из года в год.

— Веришь, что россиян в обозримом будущем допустят до международных стартов?

— Надеюсь, да. Надежда умирает последней, всегда хочется надеяться на хорошее.

— Твои выступления как-то зависят от того, допустят или нет?

— Какой-то процент точно зависит.

— Есть желание удачно выступить на чемпионате России и войти в тройку? Давно не занимала призовое место на этом турнире.

— Попасть на пьедестал на главном старте сезона — это то, к чему ты стремишься. Было бы круто, естественно.

Травма не опасная — просто неприятная

— Ты готовишь четверной к прыжковому турниру. Есть ли желание сделать его именно в соревновательной программе?

— Конечно, будем работать. Шансы, что это может случиться в нынешнем сезоне, есть. Но сначала надо выйти на лед и начать опять его прыгать. Прошла целая неделя без тренировок четверного, поэтому сейчас необходимо понять, в какой он кондиции.

— За сколько времени удалось восстановить четверной?

— Временами его тренировала. Когда-то получался, когда-то нет. Это больше зависит от моего эмоционального состояния. Непонимание, что делать, когда нет четкого ощущения в этом прыжке, сбивают тебя. От этого возникает небольшой страх, потому что это как будто в бездну полететь.

Когда в какой-то момент появляются правильное ощущение и понимание, как этот прыжок работает, могу восстановить четверной буквально за несколько дней. Больше не страшно. В последний раз получилось так: недельку делала его постоянно, этого хватило.

— От чего вообще может зависеть правильное эмоциональное состояние?

— Если бы я знала, чаще прыгала бы четверной (смеется). Нужно просто потихоньку делать. У меня есть боязнь травмы, потому что этот элемент не напрыган. Когда начинаю после долгого перерыва делать четверной, у меня в теле появляются новые зажатости. Угроза повреждения увеличивается, а это вызывает страх. Перебороть все это можно только постепенно, нужно продолжать вкручиваться в четверной тулуп. Тогда в какой-то момент ты уже ловишь это ощущение.

— Недавно ты как раз говорила о небольшой травме. Это из-за четверного?

— Она то появляется, то уходит. Это где-то внутри стопы, непонятно, от чего зависит. Может быть, да, от четверного, когда на старте сезона решила его восстанавливать и переходить на прыжок с левой ноги. Точно это из-за тулупа, а не из-за других элементов. Травма не опасная, просто неприятная, ноющая. Она проходит, поэтому все в порядке.

— Когда есть какая-то травма или болезнь, как ты успокаиваешь себя?

— Просто говорю себе, что так было нужно. Повреждения просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею не так часто, а это время использую как раз для отдыха. Особенно не переживаю.

— Несколько вопросов от болельщиков. Что за шампунь тебе все-таки кинули на лед, о котором ты говорила в интервью Максиму Транькову?

— Это какая-то достаточно популярная фирма. Раньше я пользовалась, но брала, видимо, шампунь не для своего типа волос. А тут для всех типов, увлажняющий, придает сияние — как-то так удачно подошел. Волосы мягкие, блестящие, я даже подруге дала попробовать. И тоже очень понравился.

— Ты говорила, что в Питере нужно сходить в бар. Посоветуешь какой-то конкретно?

— На самом деле нет, я совсем не хожу. Если с кем-то встречаюсь, иду в хороший ресторан, чтобы провести уютный вечер. Есть один бар на Литейном проспекте, о котором я наслышана, но сама в нем не была.

— Какой ресторан тогда стоит посетить?

— Самый лучший ресторан — тот, который рядом с домом, не надо далеко идти (смеется). Чаще всего мы ходим в одно заведение с итальянской кухней.

— Все переживают — как там поживает твой шпиц Коко?

— У Кокоши все прекрасно, она с мамой. Фиби (еще одна собака Туктамышевой. — Прим. «СЭ») же пока с бабушкой, потому что у меня много разъездов. Не успеваю сама заниматься. Для собаки плохи постоянные переезды из квартиры в квартиру. Пока что до марта очень насыщенный сезон.