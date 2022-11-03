Со звездами, но без конкуренции? Этап «Гран-при» в Казани вызывает много противоречий

Еще до старта многие «хедлайнеры» снялись с соревнований.

Не успели мы отойти от сочинского этапа российского «Гран-при», как уже начинается следующий. Юниоры в Казани уже выступают, а взрослые участники приедут в столицу Татарстана ближе к выходным. Однако в казанском Дворце спорта выступят далеко не все спортсмены, которые были изначально заявлены. Не будет Софьи Муравьевой, Дарьи Усачевой и Евгения Семененко. Без них два самых популярных вида — мужское и женское одиночное — теряют практически всю конкуренцию. Главные звезды этапа в деле, однако турнир сталкивается с той же проблемой, которая была и на прошлой неделе в сочинском «Айсберге». За немалые деньги вместо напряженных соревнований нас ждет едва ли не открытая тренировка звездных фигуристов.

У Валиевой в родной Казани не осталось конкуренток

Текущую серию «Гран-при» принято сравнивать с Кубком России. Особенно позапрошлого «ковидного» сезона, когда сборники также были вынуждены вместо международных соревнований ездить по городам и весям своей родины. Добровольно делать они это отказываются. Как недавно выразился тренер Александр Жулин, не для того Никита Кацалапов двукратным олимпийским чемпионом становился, чтобы потом «по Казаням ездить»... Изначально было понятно, что лучший состав из всех участников Игр в Пекине не соберешь. Даже в нормальных условиях спортсмены часто берут паузу или вовсе завершают карьеру после Олимпиады. Сейчас и подавно... Но ведь даже и тех, кто уходить никуда не собирается, собрать полностью не удается. Изначально в женском одиночном казанский этап выглядел как один из самых любопытных. Есть очевидный фаворит — Камила Валиева, но следом опасные конкурентки.

Софья Муравьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прежде всего Софья Муравьева с тройным акселем. Ученица Евгения Плющенко могла обыграть местного кумира из команды Этери Тутберидзе хотя бы в короткой — уже был бы поворот! Но из-за последствий старой травмы штаб «Ангелов Плющенко» решил поберечь свой главный актив до этапа в Москве. Также мы все до сих пор ждем возвращения на лед Дарьи Усачевой. Она не выступает вот уже почти год — в ноябре прошлого она упала на разминке перед «Гран-при» в Японии и после этого на соревнованиях не появлялась. Казалось бы, времени прошло более чем достаточно, но источники говорят, что до сих пор фигуристка к турниру такого уровня не готова. Теперь, вероятно, мы ее увидим только лишь на этапе в Самаре. В теории, конечно, еще остается Ксения Синицына, но в реальности Валиева будет бороться за победу сама с собой.

В парах федерация не смогла собрать даже одну разминку

Если сочинский этап при всей своей пресности подарил нам любопытный сюжет с первым стартом Александры Трусовой у нового тренера и победу Аделии Петросян, то чем может удивить теперь Казань, непонятно. И снова вспоминаем ноябрь 2020-го. Тогда составы были несравнимо интереснее. В парах все лучшие из возможных. У девушек — Трусова против Алены Косторной с большим списком яркой «массовки»: от Станиславы Константиновой до Майи Хромых. И это еще Евгения Медведева не смогла приехать! Что же сейчас? За Валиевой и Синицыной нет вообще никого, и борьбу за бронзу этапа и приличные 200 тысяч рублей вести будут Анастасия Морозова, Полина Свириденко и Анастасия Хахыртдинова. Вряд ли вы о них что-то слышали, кроме разве что истории про украденную идею платья Хахыртдиновой у Алены Савченко.

«Лучше всего» выглядит ситуация в парном катании. Этот вид переживает кризис во всем мире, но было принято считать, что у нас-то в стране высокая конкуренция и проблем не будет. Тот же Дмитрий Козловский убеждал всех, что именно российские старты в парах самые напряженные. Тем не менее в который раз не получается набрать состав хотя бы для полной разминки. В Казани будет ровно три участника. То есть как минимум по 200 тысяч рублей — по 100 тысяч на человека — фигуристы получат в любом случае. Можно даже не выступать. Тройка призеров известна, радует, что хоть внутри нее возможны разные исходы. Понятное дело, что тренер Максим Траньков видит фаворитами своих Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Но они уже удивили со знаком минус в Москве две недели назад, а против них — интересные молодые дуэты.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самые яркие соревнования будут у мужчин и в танцах

Что любопытно, во всех трех парах на казанском этапе — местные фигуристки. От призера Олимпиады Тарасовой до Ясмины Кадыровой, выступающей в этом году с Валерием Колесовым, до Юлии Артемьевой, которая теперь с Алексеем Брюхановым. Кадырова и Артемьева — сильные парницы, которые показывали уверенный прогресс с прежними партнерами, поэтому видеть их в новых сочетаниях непривычно. Как и раздельно Елизавету Шанаеву и Дэвида Нарижного. Из юниорских танцевальных пар на них была основная надежда, дуэт даже был в числе запасных на Игры в Пекине. Тем не менее теперь Нарижный с Аннабель Морозов, а Шанаева — с Павлом Дроздом, для которого Елизавета уже седьмая партнерша в карьере. До этого пары выиграли по старту, а турнир в Казани станет для них первым очным столкновением. Ждем огня времен битвы Кацалапова с Синициной против Елены Ильиных и Руслана Жиганшина.

В мужском одиночном приехать не сможет Евгений Семененко. Тренер Татьяна Мишина объявила, что у спортсмена также проблемы со здоровьем. Но есть ощущение, что от этапов международной серии «Гран-при» с такой же легкостью он бы не отказался. Тем более травма не помешала Семененко провести зарядку для студентов медицинского университета в Санкт-Петербурге, где он учится. Тем не менее турнир одиночников — лучшее по накалу, что нас ждет в Татарстане. Должны приехать Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев. У каждого из них высокий потенциал и задачи, но и каждый сейчас не в лучшей своей физической форме. Даниелян пока что адаптируется к новому катку — на Кубке Санкт-Петербурга пару недель назад после отличной короткой с произвольной он не справился. Алиев с Мозалевым последний раз выступали на мемориале Панина-Коломенкина, и не сказать, что сильно убедили.

«Гран-при России». 3-й этап. Взрослые

5 ноября

13.30. Танцы. Ритм-танец

15.00. Женщины. Короткая программа

16.45. Пары. Короткая программа

17.35. Мужчины. Короткая программа

6 ноября

13.00. Танцы на льду. Произвольный танец

14.30. Женщины. Произвольная программа

16.30. Пары. Произвольная программа

17.25. Мужчины. Произвольная программа

Участники соревнований

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.

Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.

Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.