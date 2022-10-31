Этап «Гран-при» в Москве может пострадать из-за шоу. Фигуристы перед тяжелым выбором

Организационные проблемы или банальная ошибка?

Российская серия «Гран-при» по фигурному катанию в самом разгаре. В целом соревнования скорее успешные, нежели нет, и все же ряд вопросов к ним возникает. Как спортивных, так и сугубо организационных. Так, этап в Сочи побил, вероятно, антирекорды по посещаемости. Но их превзойти может следующий этап в Москве. После старта продаж билетов на четвертый этап в целом и второй в столице оказалось, что мало кто готов тратить половину месячной зарплаты на один уик-энд. Но и это не главная проблема. Прямо сейчас ряд спортсменов, которые должны выступить на соревнованиях «Московские звезды», заявлены и на коммерческое шоу Евгения Плющенко и чисто физически не смогут выступить и там и там.

Этап в Сочи показал, что цены нужно снижать

Видимо, мы переоценили интерес российского зрителя к фигурному катанию. Точнее, сам интерес каким был, таким и остается. Но обмануть болельщика и продать ему Кубок России под видом «Гран-при» не удалось. Ведь громкие изменения оказались скорее косметическими. Самим спортсменам, к слову, все нравится — многие фигуристы, особенно не из основы сборной, в жизни не видели таких призовых. На этапе в Сочи, к примеру, по несколько сотен тысяч заработали Алиса Крайнюкова и Семен Нетсев. Спортсмены из Ростова, которые даже на внутреннем уровне редко пробивались высоко. А здесь — третьи на «Гран-при» со всеми вытекающими. Но какой резон болельщикам покупать на них билеты по несколько тысяч рублей? Вот мы и видим пустые трибуны, даже те, кто купил, спешно покидал арену после прокатов девушек.

Болельщики Александры Трусовой. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хорошо, с танцами на льду в этом сезоне у нас в целом все не слава богу. Но вот и парное катание не сказать, что радует интригой. На первом этапе в Москве Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили так, что лучше всего описали происходящее они сами: «Стыдно». Здесь уже даже помощь судей не помогла, и герои недавней Олимпиады уступили вчерашним юниорам. Но вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже таких провалов не допустили. А значит, и выступали практически без видимой конкуренции. Слова Козловского, что именно у нас в стране самое сильное парное катание, правдивы. Однако даже нам с трудом удается собрать конкурентный состав на шесть разных этапов. Поэтому непонятно, почему такие высокие цены на билеты, ведь предлагаемое зрелище их не оправдывает.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Коляда и Игнатов планируют одновременно выступить и на «Гран-при», и в шоу

ФФККР уже обожглась с первым этапом в Москве, не учла своих ошибок в Сочи и повторяет их снова. Второй московский этап выдает еще более высокий ценник. По пять тысяч рублей за один день, даже не в центральные сектора! Самые дорогие места пока не продают, и страшно представить, какую сумму будут требовать организаторы. И кто это купит? Персональные фанаты отдельных спортсменов? А вот и тут может быть гигантская сложность. Короткую программу фигуристы на арене ЦСКА будут исполнять в субботу. Тогда же команда Евгения Плющенко на соседней ВТБ-Арене «Динамо» планирует свое коммерческое шоу. И там и там планируют выступать Елизавета Туктамышева, Макар Игнатов и Михаил Коляда. Настоящие хедлайнеры, которых точно не захотят терять ни федерация, ни Плющенко. И как быть?

У Туктамышевой есть хотя бы теоретические шансы успеть на оба проката. Короткую она закончит к половине пятого. Быстро на такси к Автозаводской, где начало ближе к шести. Под вопросом подготовка к произвольной и отдых после проката. Но разве опытная 25-летняя спортсменка не сможет с этим справиться? В конце концов, почему бы и не потренироваться на глазах у болельщиков. Но вот у мужчин нет никаких шансов, разве что Гермиона им подарит свои волшебные часы. Игнатов и Коляда катают до восьми вечера — параллельно с шоу Плющенко на «Динамо». Тут нужно либо отказываться от шоу, либо сниматься с этапа «Гран-при». В конце концов, впереди еще Самара и Пермь — кто мешает заявиться туда?

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучшие продажи пока у этапа в Казани, но там маленькая старая арена

Обидно только будет за зрителей, которые потратят половину зарплаты ради любимого спортсмена и его не увидят. Но кого это вообще волнует? Неплохие продажи пока только в Казани. Единственном городе, который не стал завышать цены. Неплохие места можно было взять за 200-300 рублей, вот их и разобрали за неделю до старта. С этапом в столице Татарстана вопрос другой — к арене. Федерация говорила, что планирует задействовать арену КХЛ. Но «Идель-2022» пройдет не в «Татнефть Арене», а в старом Дворце спорта на Московской. «Ак Барс» тут ни при чем, в дни соревнований арена свободна. По информации «СЭ», просто решено не тратиться на аренду большого стадиона. Возможно, глядя на цифры посещаемости других этапов, решение верное, но при грамотной раскрутке можно собрать больше шести-семи тысяч болельщиков и неплохо заработать.

Вопрос только, нужно ли это кому-то. В том же Сочи низкую посещаемость связывают с окончанием курортного сезона. Даже сама федерация обыграла идею кататься на берегу моря в конце октября, назвав старт «Бархатным сезоном». Тем не менее по факту в Сириусе (а территориально фигуристы были в пригороде Адлера, новом населенном пункте федерального значения) погода была практически летней. Люди загорают на пляже, купаются в море, яхты полны туристов. Переполненный аэропорт, гостиницы, рестораны и кафе. В конце концов, в воскресенье в десяти минутах от «Айсберга» играли хоккейный и футбольный «Сочи». И собрали заметно больше зрителей. Потому что и рекламы больше, и билеты дешевле. А на фигурное катание, даже если хочешь, не так просто билет купить. Болельщики жаловались на электронную систему, а приезжать из другого города с надеждой взять проходку на месте — не лучшая идея.