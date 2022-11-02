От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Она всегда отличалась яркой индивидуальностью, а теперь в этом ей, пожалуй, нет равных среди коллег.
К осени 2018-го, когда стартовал олимпийский цикл, 14-летняя Саша подошла в качестве действующей чемпионки мира среди юниоров и победительницы серии «Гран-при». А также, имея в арсенале два четверных прыжка — сальхов и тулуп, который она исполнила первой в истории среди девушек. При этом внешне Трусова выглядела еще совсем юной.
Сезон-2018/19 стал для Трусовой последним на юниорском уровне — она стала второй в финале «Гран-при» после Алены Косторной и на первенстве России вслед за Анной Щербаковой, но снова выиграла чемпионат мира. А также приземлила четверной лутц.
В следующем сезоне Александра дебютировала на взрослом уровне, одержав победу на канадском и российском этапах «Гран-при» и став третьей в финале.
Также Трусова взяла бронзу на чемпионате Европы-2020, а в рамках показательных выступлений появилась в образе диснеевской злодейки Круэллы де Вилль.
Саша за сезон обновила несколько мировых рекордов, впервые прыгнула четверной флип и три чистых квада в одной программе.
Весной 2020-го Трусова совершила громкий переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под его руководством она стала третьей на чемпионате России и чемпионате мира-2021.
На турнире в Стокгольме ей удалось с 12-го места после короткой программы попасть на пьедестал благодаря трем чистым квадам в произвольной. Однако сезон для Саши получился неоднозначным, и она вернулась к Тутберидзе.
Вернулась, чтобы осенью 2021-го предстать в совершенно новом образе и заметно повзрослевшей.
На контрольных прокатах сборной России она впервые исполнила пять четверных прыжков в одной программе.
Александра выиграла американский этап «Гран-при», стала второй на чемпионате России и третьей на чемпионате Европы в Таллине.
Попав в состав олимпийской сборной, Трусова в Пекине приземлила пять квадов в произвольной программе и завоевала серебряную медаль, уступив только Щербаковой.
Осенью нынешнего года Трусова показала новую короткую программу на контрольных прокатах сборной. А в начале октября во второй раз в карьере ушла от Тутберидзе — теперь Александра будет работать под началом Светланы Соколовской