Валиева бросает вызов штабу Тутберидзе? Выступление Камилы — смелое и спорное

И на льду, и за его пределами.

«Гран-при России». Этап в Москве

Женщины

1. Камила Валиева — 244,66

2. Софья Акатьева — 236,68

3. Анастасия Зинина — 200,43

Главная героиня России начала 2022 года Камила Валиева впервые после Олимпиады выступила на полноценном официальном турнире с оценками. И выиграла. С Пекина ее статус так и не прояснился: не то уже оправдана, не то еще нет. Не то уже отстранена, не то еще нет. Поэтому первый этап «Гран-при России» отдавал сюрреалистичностью: статус фигуристки, отказ говорить об этом ее или федерации, при этом программа, посвященная этому же событию, и, наконец, космические оценки.

Акатьева заслуживала победы

Валиева не исполнила ни одного элемента ультра-си (упала с четверного тулупа), ее молодая напарница по группе Тутберидзе Софья Акатьева сделала их три (триксель и два четверных тулупа). Камила выиграла со счётом 244:236. Конечно, Валиева заслуженный человек. Но Акатьева, получается, должна стать засуженной?

Да, Соня дала шанс сама, упав с тройного акселя в короткой программе. Но даже будь он чистым, разница составляла бы десятые доли балла. В парах случилась идентичная история: Тарасова и Морозов едва не выиграли этап, полностью развалив свою произвольную программу. На одну ошибку из четырех меньше — и они бы забрали 500 тысяч рублей у безупречных Хабибуллиной и Княжука с тройным лутцем и риттбергером! Итоговый результат — 224 на 221, и он не до конца справедлив.

Что Валиева — более компонентная фигуристка, никто не спорит. Но Камила явно не в той форме и не с тем ореолом, что был в олимпийском сезоне.

Мы как мантру повторяем фразу о том, как важно сохранить соревновательный график в условиях изоляции. Но ради чего? Правильно, чтобы когда вернуться (а мы обязательно вернемся, вопрос, в какой мир), не затеряться. Тогда зачем же поощрять высокими оценками отход назад, чем для Валиевой являются программы без ультра-си?

Если мы популяризируем фигурное катание, что записано целью в уставе федерации, почему бы, наоборот, не подтягивать фигуристов из регионов? Например, Настя Хахыртдинова из 100-тысячного Первоуральска очень симпатично откатала контент в короткой программе, не особо уступавший валиевскому. Но проиграла 31 балл — 53 на 84.

Акатьева сама, правда, с Валиевой публично конкурировать не захотела. Сначала сказала, что соревнуется здесь с соперницами (уже смелое заявление на фоне «мы боремся сами с собой за максимум»). Но потом на вопрос, как обыграть Валиеву, попросила не отвечать. Спортсменов вообще явно настраивали на выход к журналистам — услышал, как девушка, провожавшая одну из фигуристок в микст-зону, шептала ей на ухо инструкции насчет «неприятных вопросов».

Но это не отменяет того факта, что победа Валиевой выглядит как минимум спорной.

В общем, если у кого-то были иллюзии, что внутренний сезон нас мобилизует и сделает оценки прозрачнее, то они разбились о лед «Мегаспорта».

Софья Акатьева, Камила Валиева и Анастасия Зинина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева призвала к переменам

Теперь о выступлении смелом. Сами программы Валиевой не стали прорывом, если уж говорить о второй оценке. В произвольной главная фишка — в словах дикторов в начале (уже убраны) и капюшоне в конце.

И сама Камила на это намекнула довольно прозрачно для нашей закрытой фигурнокатательной культуры. Пошла по традиционной дорожке учениц Тутберидзе и... повзрослела. В том числе и в словах:

— Очень бы хотелось видеть в программах, в том числе у себя, какие-то новые стили, а-ля из танцев на полу. Тот же вог. Хочется современного развития. Понятно, что под классику многие фигуристы хорошо катают, это круто смотрится. Но хочется нового, современного.

Думаю, вы видели, что один зарубежный фигурист начал программу с элемента из стиля контемп. Перепрыжка через руку, будто начал танец. Мне это так понравилось! Все привыкли к классике, классика — это здорово. Но иногда хочется перемен, — в стиле Виктора Цоя заявила Валиева.

Этот монолог можно было бы приписать нашему эксперту YouTube-канала «Кваксель» Бетине Поповой, которая ранее уже призывала Даниила Глейхенгауза разнообразить репертуар, но чтобы так говорила ученица самой Тутберидзе? Это что-то из Косторной лучших времен.

Но Камила права. Программы мужчин сейчас в разы интереснее, чем близкая к похожей лирика у девушек. Об этом не скажут специалисты, зато скажут обычные люди, приходящие на фигурное катание раз в несколько лет, — такие люди как раз были на трибунах. Можете сами поставить эксперимент — если у вас есть на примете человек со свободным временем вечером. Дайте посмотреть ему последнюю разминку у женщин и мужчин и спросите о впечатлениях.

Медведева и Милохин могут заявиться на «Гран-при»

Если, по аналогии с НХЛ и тремя звездами дня, выбирать главных героев этапа, то ими стали малоизвестные кировские танцоры Яна Матвейшина и Тимофей Субботин. Обоим по 16 лет, выигрывали разве что чемпионат области — а тут приезжают и забирают 200 тысяч рублей из-за наличия всего четырех пар. Но при этом обгоняя главных конкурентов, которых никогда не обыгрывали.

Хотя с таким уровнем танцев, пусть никто не обижается, на «Гран-при России» могут заявиться Медведева и Милохин из «Ледникового периода». Поддержки у них не хуже, а какая красивая история была бы... Федерации стоит задуматься о таком шоу.

А за звание антигероев с Тарасовой/Морозовым поборется Михаил Коляда. Четвертое место с шестью сорванными прыжками и поражение от Глеба Лутфуллина может стать концом его эпохи.