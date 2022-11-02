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Сегодня, 14:10

На Гран-при по фигурному катанию в Казани проданы почти все билеты. В Сочи были пустые трибуны

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Как рассказали «СЭ» в казанском отделении kassir.ru, на взрослый этап Гран-при России в Казани распродано более 90% билетов. В продаже на короткую программу в субботу осталось около 300 билетов по самым высоким ценам от 2000 до 2500 рублей, на произвольные программы в воскресенье — около 100 билетов по тем же ценам.

Всего Дворец спорта в Казани вмещает 3523 зрителя, однако два сектора были выведены из продажи, таким образом в свободном доступе было около 6000 билетов на два дня. Из них куплено более 5600.

В то же время на соревнования юниоров такого ажиотажа не наблюдается. В среднем на каждый день продано не более 500 билетов.

На предыдущем этапе Гран-при России в Сочи остались не распроданы около 70% билетов. Зрители жаловались на высокие цены, а также на отсутствие точек питания на арене. Стоимость билетов на казанский этап начиналась с 300 рублей.

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