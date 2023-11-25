Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 20:10

Ветлугин остался недоволен лидерством на «Гран-при России» в Москве

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал первое место по итогам короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Лидерство? Лидерство. Хорошо. Завтра буду, значит, последним кататься. У нас же малых медалей нет, как, например, за спринт в биатлоне. Вот тогда бы я порадовался. А сегодня малых медалей нет. Значит, я ничего не выиграл. Ну все, надо завтра работать», — цитирует Ветлугина «Газета.Ru».

Также он рассказал, почему недоволен своим выступлением в первый день соревнований.

«Недоволен из-за того, что это не было открыто и полностью от души сегодня. Мне не понравилось. Чувство свободы, удовольствия от проката — этого было мало всего. Такое было состояние, на которое сложно было повлиять сегодня», — добавил фигурист.

Ветлугин набрал 99,02 балла за короткую программу. Промежуточное второе место занял Даниил Самсонов (95,34). Третьим стал Владислав Дикиджи (94,48).

С произвольными программами мужчины выступят 26 ноября. Начало прокатов — в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/25/21787981.shtml
Фигурное катание
Матвей Ветлугин
0
Читайте также
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шанаева — о смене костюма Дрозда: «Мне нравится Паша в целом. Даже в тренировочной одежде»

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на «Гран-при России» в Москве

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости