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Сегодня, 20:08

Шанаева — о смене костюма Дрозда: «Мне нравится Паша в целом. Даже в тренировочной одежде»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали смену костюма в ритм-танце на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Было предложение внести корректировки. Возможно, удалось немножко удивить сменой образа. Расположить пучок важно, чтобы его не снести во время поддержек. А так как ко всему привыкаешь», — сказал Дрозд.

Также Шанаева ответила на вопрос, какой костюм ей нравится больше.

«Мне нравятся оба костюма. И старый, и новый. Мне нравится Паша в целом. Даже в тренировочной одежде», — сказала Шанаева.

Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе «Гран-при» в Москве, набрав 78,97 баллов.

Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
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