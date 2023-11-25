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Степанова — о Жулине: «За ним как за как стеной. Уверенность в тренерском штабе — 100 процентов»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер чемпионата Европы Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала выступление в ритм-танце на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Приятно, что люди приходят на нас посмотреть в такую холодную погоду. Такой большой зал, так много людей на короткой программе, дождались танцев на льду вечером. У нас получилось практически все, что наработали после этапа в Красноярске. Удалось многое сделать по скорости, по энергетике, показать целостность программы. Сделали гораздо больше, чем было ранее, надеюсь, что это оценили и зрители, и судьи, что все увидели большой спектакль. От тренеров нам передается прежде всего уверенность. Спокойствие может сыграть не всегда в нашу пользу, но уверенность в тренерском штабе нужна 100 процентов. За Александром Жулиным как за стеной. Другим парам в группе поможем если спросят, но нет такого, что мы часто советуем с позиции старших», — сказала Степанова.

Степанова и Букин набрали 87,78 балла за прокат и заняли первое место.

Александр Жулин
Александра Степанова/ Иван Букин
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