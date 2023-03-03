Трусова, Коляда и другие: кто пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». К турниру допущены спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата России — члены сборных команд страны.

Ряд спортсменов не выступит на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова пропустит турнир из-за проблем со спиной. Об этом заявила «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Созвонилась со Светланой Соколовской, да. У Трусовой болит спина», — сказала Тарасова «СЭ».

В текущем сезоне 18-летняя Трусова приняла участие в двух этапах «Гран-при», но снялась с чемпионата России, который проходил 22-25 декабря в Красноярске, по причине болезни.

Призер Олимпиады и чемпионата мира Михаил Коляда также не выступит в финале «Гран-при». О причинах снятия не сообщалось. На чемпионате России фигурист не выступал из-за обострения хронического синусита.

«Да, я снялся», — коротко ответил Коляда на вопрос корреспондента «СЭ».

Российская фигуристка Ксения Синицына пропустит турнир по состоянию здоровья.

«К сожалению, я не выступлю в финале «Гран-при». Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям. Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошел рецидив», — сказала Синицына РИА Новости.

Действующие чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не примут участие в соревнованиях, так как этого турнира не было в их планах.

«У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем», — сказал Самохин ТАСС.

Глеб Лутфуллин снялся с финала Гран-при России из-за неготовности — об этом сообщил его тренер Алексей Мишин.

«Глеб Лутфуллин принял решение после обсуждения с тренерами. Сказал: «Плохо — не хочу, хорошо — не успел набрать форму», — сказал Мишин «Чемпионату».

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация