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Сегодня, 08:00

Порядок выступлений женщин в короткой программе финала Гран-при

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представят короткие программы.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Начало — 15:00. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20.

Порядок выступлений женщин:

1. Софья Самоделкина
2. Аделия Петросян
3. Алина Горбачева
4. Камила Валиева
5. Вероника Яметова
6. Анна Фролова
7. Ксения Гущина
8. Софья Муравьева
9. Софья Акатьева
10. София Захарова
11. Елизавета Туктамышева
12. Виктория Федянина

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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