Порядок выступлений женщин в короткой программе финала Гран-при

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представят короткие программы.

Начало — 15:00. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20.

Порядок выступлений женщин:

1. Софья Самоделкина

2. Аделия Петросян

3. Алина Горбачева

4. Камила Валиева

5. Вероника Яметова

6. Анна Фролова

7. Ксения Гущина

8. Софья Муравьева

9. Софья Акатьева

10. София Захарова

11. Елизавета Туктамышева

12. Виктория Федянина

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko