Чемпион Европы Алиев — о возможном переходе в рыболовный спорт: «Сравнимые вещи — поймать рыбу и откатать чисто»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал об увлечении спортивной рыбалкой. В субботу фигурист набрал 100,45 балла в короткой программе на этапе российской серии «Гран-при» и занимает промежуточное первое место.

«Недавно на рыбалке был, поймал большую щуку. Рыба весила около девяти килограмм. Паша, спортсмен с которым я ходил на рыбалку, сказал мне что точно за 8 килограмм. Представил сегодня в разминочном зале эту рыбалку и это помогло себя подуспокоить. Настроение природы держит меня на Земле, возможно это повлияло тоже и на качество проката

Ледостав уже начинается, но мысли посещают порой взять с собой спиннинг. Рыбалка сейчас уже как второе дело, которым я занимаюсь, сразу после фигурного катания. Много времени уделяю как теории, так и практике. Можно спокойно в рыболовном спорте меня представить. Это и правда интересное дело. Люди соревнуются, есть свои правила. Сравнимые вещи даже как поймать рыбу и откатать чисто. Когда охотишься за рыбой, потом поймал и держишь в руках — это счастье. Рыба дарит радость, праздник. Но я всегда отпускаю рыбу, дарю ей жизнь. Сравнимые эмоции с удачным прокатом", — сказал Алиев.

Перед поездкой в Красноярск Дмитрий отправился на рыбалку в Ленинградской области. Спортсмен также спел песню «А река течет», под которую поставлена его короткая программа.