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Сегодня, 12:00

Гран-при России «Красноярье»: трансляция короткой программы женщин

Женщины представят короткие программы на Гран-при России 28 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Женщины представят свои короткие программы на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Выступления пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На лед выйдут серебряный призер этапа Гран-при ISU Майя Хромых, которая не выступала с предолимпийского чемпионата России, бронзовый призер Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года Анна Фролова, победительница финала Кубка России Вероника Яметова и другие спортсменки.

Участники короткой программы женщин на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Арина Кшецкая

2. Екатерина Анисимова

3. Анастасия Молчанова

4. Анна Фролова

5. Алиса Цветкова

6. Софья Важнова

Вторая разминка

7. Арина Видинеева

8. Елизавета Куликова

9. Софья Чаплыгина

10. Мария Агаева

11. Вероника Яметова

12. Майя Хромых

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Анна Фролова
Майя Хромых
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