Гран-при России «Красноярье»: трансляция ритм-танца дуэтов

Дуэты выступят с ритм-танцами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Начало — 15.15 по московскому времени.

На лед выйдут чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись к соревнованиям после паузы в карьере, новоиспеченные пары Аннабель Морозов/Игорь Еременко и Софья Шевченко/Андрей Ежлов, петербургская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко и другие.

Выступления пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Танцоры завершат программу первого соревновательного дня. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

Участники ритм-танца на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов

2. Варвара Курносенко — Федор Варламов

3. Дарья Лунина — Андрей Акулов

4. Полина Усова — Михаил Антонов

Вторая разминка

5. Александра Степанова — Иван Букин

6. Аннабель Морозов — Игорь Еременко

7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции