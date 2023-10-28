Гран-при России «Красноярье»: трансляция ритм-танца дуэтов
Дуэты выступят с ритм-танцами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Начало — 15.15 по московскому времени.
На лед выйдут чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись к соревнованиям после паузы в карьере, новоиспеченные пары Аннабель Морозов/Игорь Еременко и Софья Шевченко/Андрей Ежлов, петербургская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко и другие.
Выступления пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Танцоры завершат программу первого соревновательного дня. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
Участники ритм-танца на 3-м этапе Гран-при России:
Первая разминка
1. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов
2. Варвара Курносенко — Федор Варламов
3. Дарья Лунина — Андрей Акулов
4. Полина Усова — Михаил Антонов
Вторая разминка
5. Александра Степанова — Иван Букин
6. Аннабель Морозов — Игорь Еременко
7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции