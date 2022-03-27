Чемпионат мира. Без России было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты

Турнир в Монпелье не стал профанацией, хотя безболезненной потерю российской сборной для ISU также не назвать.

В Монпелье накануне завершился чемпионат мира по фигурному катанию. На турнир во Франции не допустили российских и белорусских фигуристов — наших спортсменов отстранил Международный союз конькобежцев (ISU). Кроме того, от поездки во Францию добровольно отказались китайцы. В связи с этим отношение к соревнованиям было настороженным. Большинство российских экспертов называли чемпионат неполноценным и критикуют слабых, по их мнению, победителей. В то же время ряд иностранных спикеров проявили русофобию и не скрывали радости по поводу отсутствия звезд из группы Этери Тутберидзе и других наших спортсменов. Если же избегать крайностей, то стоит признать, что профанацией турнир не стал, но при этом безболезненной потерю российской сборной для ISU также не назвать.

Сакамото виртуально обыграла Щербакову

«Для меня результаты этого чемпионата — ложь. Их не существует», — критикует французский ЧМ продюсер Илья Авербух. «Это ненастоящая победа», — комментирует успех японки Каори Сакамото олимпийская чемпионка Татьяна Навка. «Это все не более чем профанация», — продолжает тренер Александр Жулин. «В соревнованиях нашей Спартакиады перворазрядница Сакамото заняла бы шестое место», — уверен почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Можно понять обиду нашего фигурнокатательного сообщества. Естественно, чистые прокаты Александры Трусовой и Камилы Валиевой смотрелись бы гораздо значительнее, чем у новоявленной чемпионки Сакамото. Но сравнение результата японки с прошлогодней победной суммой Анны Щербаковой не в пользу россиянки. Никто не поддерживает открытой русофобии американской журналистки Беверли Смит, но и нам соперников принижать не следует.

Каори Сакамото. Фото AFP

Параллельно с чемпионатом мира проходил Кубок Первого канала, и там короткая программа от наших лучших девушек была вполне сопоставима с выступлением Сакамото. Сольный флип или лутц, второй зубцовый в каскаде во второй половине программы и двойной аксель. Рисковать с ультра-си в Саранске не спешили, поэтому пропасти между японкой и россиянками точно нет. К тому же многооборотные прыжки в Монпелье были — на них заходили кореянка Ю Ен, американка Алиса Лью и японка Вакаба Хигути. Пусть и без особого успеха — чистую попытку без недокрутов судьи не зачли никому из них. Ну и в мужском одиночном катании у Марка Кондратюка и Михаила Коляды были бы скорее теоретические шансы побороться на ЧМ за пьедестал. Хотя, конечно, при идеальных прокатах все возможно.

В парах россиян не хватало особенно сильно

Много волнений было и по поводу отсутствия на чемпионате мира Нэтана Чена и Юдзуру Ханю, но мастодонтов подменило молодое поколение в лице Юмы Кагиямы и Ильи Малинина. И пусть максимум возможного они пока не показали — Кагияма растерял шансы на золото, а Малинин выбыл из числа претендентов на пьедестал, — уже сейчас понятно, что прогнозы Яны Рудковской, заявившей, что после завершения карьеры Ханю и Ченом мужское одиночное застрянет в болоте, не оправдываются. Четверные пробуют даже ребята из первой разминки, поэтому в полной мере их уже и словом «ультра-си» назвать странно. Совсем скоро стоит ждать следующего шага — каскадов из квадов и пятерных. Малинин, к слову, такие исполняет, как и наш Кондратюк. Винсент Чжоу заявлял четверной аксель, и пусть в итоге от него отказался, в ближайшее время элемент кому-то да покорится.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Reuters

Ну и в танцах сейчас ни у кого не было сомнений в победе французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Которые, кстати, пропустили прошлогодний чемпионат мира, позволив победить россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову. На сей раз у представителей Франции — заслуженные мировые рекорды и красивый финал карьеры. Хотя официальных объявлений по этому поводу пока нет. Дисциплина, где отсутствие россиян особенно бросалось в глаза, — это парное катание. Здесь все смешалось к тому же с решением отказаться от участия в турнире спортсменов из Китая, которых не устроили антиковидные правила французов. Сильнейших на Лазурном Берегу действительно не было, но медальные битвы Японии и Грузии не оказались менее заразительны. Когда еще мы такое увидим?