Чемпионат мира не остался без ультра-си! Алиса Лью выдала тройной аксель, но победила Каори Сакамото

Японка с бельгийкой спасли турнир без участия России.

Чемпионат мира. Женщины

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 155,77

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 142,70

3. Алиса Лю (США) — 139,28

4. Мэрайя Белл (США) — 136,11

5. Анастасия Губанова (Грузия) — 134,02

6. Юй Йонг (Корея) — 132,83

Итог

1. Каори Сакамото (Япония) — 236,09

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 217,70

3. Алиса Лю (США) — 211,19

4. Мэрайя Белл (США) — 208,66

5. Юй Йонг (Корея) — 204,91

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 196,61

В пятницу в Монпелье разыграли второй комплект наград на чемпионате мира по фигурному катанию. Россиян во Франции нет, тем не менее нашу школу успешно представили экс-россиянки в составах других сборных. И все же в борьбе за медали их не оказалось.

Зато порадовала Луна Хендрикс, выигравшая историческое для Бельгии серебро, несмотря на травму. Алиса Лью в борьбе за бронзу выдала единственный успешный на турнире прыжок ультра-си. Но Каори Сакамото набрала такую форму, что нелегитимным ее золото назвать язык не повернется. Хотя бы потому, что ее сумма баллов сравнима с чемпионскими результатами фигуристок Этери Тутберидзе, пусть и без многооборотных прыжков.

Судьи не пустили Губанову на пьедестал

После не самой удачной короткой программы выстрелить удалось нашей Анастасии Губановой — ученице Евгения Рукавицына, выступающей за Грузию. Она почти преодолела планку в 200 баллов и долго лидировала. На фоне соперниц, а бороться Губановой приходилось с фигуристками среднего класса, одногодка Алины Загитовой выглядела как пришелец с другой планеты.

Плавные линии, эстетика, выразительность проката — все те качества, за которые по юниорам и любили Губанову, — она сохранила и приумножила. Жаль только судьи этого не оценили: низкие GOE, унизительные компоненты не позволили фигуристке подняться выше шестого места. Задачу выиграть для страны вторую квоту Анастасия выполнила, но ощущение недосказанности остается.

У Губановой в арсенале нет элементов ультра-си, но на этом чемпионате мира многооборотные прыжки исполняли единицы. Да, на тройной аксель заходила Вакаба Хигути, но в итоге прыжок ей только помешал.

Екатерина Куракова и Екатерина Рябова — еще две бывшие россиянки — тоже получили не самые высокие оценки, но все же прежде всего должны пенять на самих себя. Выдать максимум им в Монпелье не удалось, а значит, и претендовать на нечто большее не могли. Кто знает, насколько долгой будет международная изоляция России. Может быть, и на чемпионате Европы-2023 у Кураковой с Рябовой будет реальный шанс на медали. Как и у Ольги Микутиной, представляющей сейчас Австрию.

В группе лидеров первой на лед вышла немка Николь Шотт. Ее попадание в сильнейшую разминку — красноречивый пример об уровне текущего чемпионата мира. Впрочем, многое решила короткая программа, где была высокая плотность результатов. По произвольной, в которой уже семь прыжковых элементов, а также заметны разрывы в техническом уровне, возрастная фигуристка на фоне экс-россиянок была неконкурентоспособной.

Сакомото превзошла прошлогодний результат Щербаковой

Настоящий чемпионат мира начался с выступления Алисы Лью. Американка громко заявила о себе еще до проката произвольной программы, когда сделала тройной аксель на шестиминутной разминке. Высокий, пролетный — по всем правилам. Даже по глазам было видно, как она заряжена на борьбу — и визуально в прокате прыжок получился еще лучше.

Судьи также проблем с элементом не увидели и зачли первый на турнире триксель от девушек. Этот успех зарядил ее на остальной прокат, Алиса впервые по сезону действительно поверила в себя. За последнее время она прошла разные этапы — от разговоров про невероятного вундеркинда до полного разочарования специалистов. Первоначальные авансы оправдать пока не удалось, но важного прогресса, прежде всего для самой себя, девушка добилась.

Бронзовая медаль чемпионата мира — это уже серьезный уровень, даже несмотря на статус турнира в этом году. Зашла на триксель и Ю Ен, но без особого успеха — с заметным недокрутом. Дальше все пошло по наклонной — и из борьбы кореянка выключилась.

Еще одна представительница США Мэрайя Белл выдала по ощущениям максимум, но этого оказалось недостаточно — только четвертое место. Интересно, останется ли она в спорте? Ведь через две недели уроженке Оклахомы будет 26 лет.

Приличные по меркам фигурного катания 22 года Луне Хендрикс, но в ее случае впечатляет другое. Как кататься без ошибок, когда ты тренировался всего четыре дня перед выходом на лед? Она преодолела две тяжелые травмы, но все равно нашла в себе силы и подарила праздник для себя и зрителей. Лучшая сумма в карьере и историческая медаль для Бельгии. Раньше никому из бельгиек пьедестал ЧМ не покорялся, да и в целом успехи ограничивались парным катанием.

Выиграла чемпионат мира японка Каори Сакамото. Ожидаемая победа, но, будучи фаворитом, нужно еще и не развалиться под грузом ответственности. В итоге Сакамото выдала такой прокат, что и неизвестно, обошли бы ее россиянки или нет. К примеру, год назад в Стокгольме Анна Щербакова выступила хуже — Каори получила по сумме 236,09 против прошлогодних 233,17 у российской фигуристки.