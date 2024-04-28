В ФФККР рассказали, как ради Путина задержали начало ЧМ-2011 по фигурному катанию

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), бывший генеральный директор организации Валентин Писеев вспомнил, как ради Владимира Путина задержали начало чемпионата мира в 2011 году. В 2011 году Путин занимал пост председателя правительства.

«Владимир Владимирович Путин в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции. Но он сказал — хочу присутствовать на церемонии открытия. Она должна была начаться в 19:00, и я говорю президенту Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванте — может быть, сможем немного отложить? Владимир Владимирович сейчас у короля Швеции. Оттавио говорит: «Валентин, максимум минут 15 — больше нельзя: идут трансляции на весь мир», — приводит слова Писеева РИА Новости.

Писеев заявил, что в четыре часа дня Путин вышел от короля Швеции, а лететь до Москвы два с половиной часа. По его словам, Владимир Владимирович дал команду пилотам самолета повысить положенную скорость.

«Прошу Путину передать — больше 15-20 минут задержку не сможем сделать. Ему сообщили — и он, как мне рассказывали, дал команду пилотам самолета повысить положенную скорость. Дальше Владимир Владимирович приземляется в Москве, пересаживается в вертолет. Церемония открытия уже началась — а он только из машины выходит» — сказал Писеев.

Бывший генеральный директор ФФККР отметил, что в итоге Путин опоздал на церемонию открытия ЧМ-2011 на восемь секунд.

«Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза — и он входит в зал. Опоздал — но всего лишь на восемь секунд!» — заявил Писеев.

ЧМ-2011 прошел в Москве с 25 апреля по 1 мая во дворце спорта «Мегаспорт», хотя изначально его планировали провести в Японии, отказавшейся от турнира из-за произошедшего землетрясения. Церемония открытия состоялась 27 апреля.

В 2011 году в мужском одиночном катании победу одержал канадец Патрик Чан, в женском — японка Мики Андо. В парном катании выиграла немецкая пара Алена Савченко и Робин Шолковы, а в танцах на льду — американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.