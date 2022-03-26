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Сегодня, 22:37

Пападакис и Сизерон обновили свой же мировой рекорд в произвольном танце и по сумме программ

Иван Шитик
Корреспондент
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Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с мировым рекордом одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

Они обновили свои же рекорды в ритм-танце, произвольном танце, а также по сумме двух программ.

26 марта дуэт установил мировые рекорды по баллам за произвольный танец (137,09) и по сумме двух программ (229,82).

Накануне они установили мировой рекорд по баллам за ритм-танец, получив 92,73 балла (53,16 за технику).

Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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