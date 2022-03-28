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28 марта, 23:45

«Без русских меньше напряжения». Что говорили об отстранении россиян в мире фигурного катания

Французская фигуристка Пападакис заявила, что без россиян на ЧМ меньше напряжения
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
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Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фото AFP
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фото Reuters
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press
Каори Сакамото.
Фото Reuters
Луна Хендрикс.
Фото AFP
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Некоторых экспертов и участников чемпионата мира порадовало снижение уровня турнира — по нашим спортсменам они не скучают.

На днях во Франции завершился чемпионат мира по фигурному катанию. На этот раз мировое первенство прошло без российских фигуристов, которые не смогли выступить из-за решения ISU. Тем не менее тема россиян так или иначе была на повестке дня.

Каори Сакамото празднует победу в&nbsp;произвольной программе ЧМ-2022 вместе с&nbsp;бельгийкой Луной Хендрикс (справа) и&nbsp;Алисой Лью (слева). Чемпионат мира. Без России было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты

Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято

В понедельник, 28 марта, олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис прокомментировала отсутствие российских фигуристов. Она отметила, что без русских на соревнованиях было меньше напряжения.

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное», — приводит слова Пападакис RTL. — К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без русских на турнире меньше напряжения".

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Reuters
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фото Reuters

Конечно, высказывание вызвало резонанс у российской общественности. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что не нужно обращать внимание на подобные высказывания:

«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. Чего тут обращать внимание? Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши самые сильные, — это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Сейчас всем гражданам нашей страны нужно быть сплоченней.

Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Нам не нужно обращать внимание на эти выпады, а тянуть свое. Продолжаем тренироваться, работать. Нужно делать как можно больше и качественней турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищенными нашим государством. Поэтому продолжаем двигаться вперед!" — сказал Плющенко «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что подобная ситуация скоро подойдет к завершению. «Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Татьяна Тарасова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала высказывание Пападакис странным:

«Это очень странное высказывание, я не очень понимаю, зачем она так сказала. Наверное, Габриэла говорила о конкуренции, которой у греческой пары на этих соревнованиях не было. Конечно, выступать на турнире без сильнейших гораздо спокойнее, никакого напряжения нет. Без наших фигуристов чемпионат мира сильно потерял в классе и зрелищности. Вчера закончился Кубок Первого канала, на котором всем прекрасно была видна вся сила и уровень нашей сборной.

Я уверена на сто процентов, если бы наши ребята поехали на чемпионат мира во Францию, они забрали бы там весь пьедестал. Думаю, это понимают все. Понимают, осознают и уже боятся возвращения российских фигуристов на международную арену", — сказала Навка «СЭ».

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press
Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press

Губанова единственная сделала каскад 3+3 чисто

Американская фигуристка Полина Эдмундс о россиянах не высказывалась. Но она отметила, что на прошедшем мировом первенстве у спортсменов были проблемы с техникой. По ее мнению, чистый каскад 3+3 был только... у экс-россиянки Анастасии Губановой.

«Я скажу... Разочарована, увидев так много недокрученных и в пол-оборота тройных прыжков в каскадах. Некоторые отмечались [судьями], некоторые нет. Стоит добавить, что Анастасия Губанова стала единственной фигуристкой, сделавшей два чистых тройных прыжка в каскаде», — написала Эдмундс в твиттере.

Призер командного турнира Олимпийских игр 2018 года Адам Риппон отметил, что чистые прокаты не так важны: «Чистые соревнования лучше, чем чистые каскады из тройных прыжков». К чему клонит фигурист — более чем понятно.

А вот японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюичи Кихарой, прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Монпелье, где они завоевали серебро. Она отметила, что выступление не было достойным медали. И ее высказывание вполне логично — на Олимпиаде в Пекине пара из Японии была лишь пятой — после трех российских дуэтом и китайцев, завоевавших золото.

«Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше сегодняшнее выступление было достойно награды. Мы сожалеем об этом выступлении. В следующем сезоне хотим выложиться до конца, хотим усердно тренироваться», — сказала Миура.

Каори Сакамото. Фото Reuters
Каори Сакамото.
Фото Reuters

Для кого-то отсутствие россиян открыло пусть к золотой медали. Каори Сакамото еще до старта чемпионата мира называли главной фавориткой турнира. Об этом она сама упоминала после короткой программы:

«Поскольку российские фигуристы не участвовали в соревнованиях, меня вдруг стали считать кандидатом на золото. Вначале я была не в лучшей форме, мне было трудно заставлять себя. Я также чувствовала разрыв между тем, что я могу и что я хочу», — заявила Сакамото.

А кто-то честно ответил: отстранение россиян его не интересует. И это американская фигуристка Алиса Лью: «У меня не было особой реакции на запрет для россиян. На самом деле у меня нет твердого мнения по этому поводу, и меня это не слишком волнует».

Луна Хендрикс. Фото AFP
Луна Хендрикс.
Фото AFP

Это грустно для спортсменов

Но все же, большую часть фигурокатательного мира отсутствие россиян порадовало. Бельгийка Луна Хендрикс назвала данное решение верным:

«Это печально для спортсменов, но я думаю, что это правильное решение: мы должны сказать, что-то, что происходит в мире, это ненормально», — сказала Хендрикс, комментируя отстранение России.

Американская журналистка Кристин Бреннан красноречиво высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», — написала Бреннан в твиттере.

Примерно в той же манере отреагировала ее коллега из Канады Беверли Смит, которая также выразила радость по поводу отсутствия россиян.

«Мы не увидели тройных акселей, но до чего же это здоровое и разумное женское катание! По сравнению с драмой, которая была на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое», — написала Смит.

Фигурное катание
Алиса Лью
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Евгений Плющенко
Луна Хендрикс
Татьяна Навка
Татьяна Тарасова
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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Чемпионат мира. Без России было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
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