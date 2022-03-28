«Без русских меньше напряжения». Что говорили об отстранении россиян в мире фигурного катания

Французская фигуристка Пападакис заявила, что без россиян на ЧМ меньше напряжения

Некоторых экспертов и участников чемпионата мира порадовало снижение уровня турнира — по нашим спортсменам они не скучают.

На днях во Франции завершился чемпионат мира по фигурному катанию. На этот раз мировое первенство прошло без российских фигуристов, которые не смогли выступить из-за решения ISU. Тем не менее тема россиян так или иначе была на повестке дня.

Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято

В понедельник, 28 марта, олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис прокомментировала отсутствие российских фигуристов. Она отметила, что без русских на соревнованиях было меньше напряжения.

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное», — приводит слова Пападакис RTL. — К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без русских на турнире меньше напряжения".

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Reuters

Конечно, высказывание вызвало резонанс у российской общественности. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что не нужно обращать внимание на подобные высказывания:

«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. Чего тут обращать внимание? Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши самые сильные, — это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Сейчас всем гражданам нашей страны нужно быть сплоченней.

Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Нам не нужно обращать внимание на эти выпады, а тянуть свое. Продолжаем тренироваться, работать. Нужно делать как можно больше и качественней турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищенными нашим государством. Поэтому продолжаем двигаться вперед!" — сказал Плющенко «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что подобная ситуация скоро подойдет к завершению. «Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала высказывание Пападакис странным:

«Это очень странное высказывание, я не очень понимаю, зачем она так сказала. Наверное, Габриэла говорила о конкуренции, которой у греческой пары на этих соревнованиях не было. Конечно, выступать на турнире без сильнейших гораздо спокойнее, никакого напряжения нет. Без наших фигуристов чемпионат мира сильно потерял в классе и зрелищности. Вчера закончился Кубок Первого канала, на котором всем прекрасно была видна вся сила и уровень нашей сборной.

Я уверена на сто процентов, если бы наши ребята поехали на чемпионат мира во Францию, они забрали бы там весь пьедестал. Думаю, это понимают все. Понимают, осознают и уже боятся возвращения российских фигуристов на международную арену", — сказала Навка «СЭ».

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press

Губанова единственная сделала каскад 3+3 чисто

Американская фигуристка Полина Эдмундс о россиянах не высказывалась. Но она отметила, что на прошедшем мировом первенстве у спортсменов были проблемы с техникой. По ее мнению, чистый каскад 3+3 был только... у экс-россиянки Анастасии Губановой.

«Я скажу... Разочарована, увидев так много недокрученных и в пол-оборота тройных прыжков в каскадах. Некоторые отмечались [судьями], некоторые нет. Стоит добавить, что Анастасия Губанова стала единственной фигуристкой, сделавшей два чистых тройных прыжка в каскаде», — написала Эдмундс в твиттере.

Призер командного турнира Олимпийских игр 2018 года Адам Риппон отметил, что чистые прокаты не так важны: «Чистые соревнования лучше, чем чистые каскады из тройных прыжков». К чему клонит фигурист — более чем понятно.

А вот японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюичи Кихарой, прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Монпелье, где они завоевали серебро. Она отметила, что выступление не было достойным медали. И ее высказывание вполне логично — на Олимпиаде в Пекине пара из Японии была лишь пятой — после трех российских дуэтом и китайцев, завоевавших золото.

«Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше сегодняшнее выступление было достойно награды. Мы сожалеем об этом выступлении. В следующем сезоне хотим выложиться до конца, хотим усердно тренироваться», — сказала Миура.

Каори Сакамото. Фото Reuters

Для кого-то отсутствие россиян открыло пусть к золотой медали. Каори Сакамото еще до старта чемпионата мира называли главной фавориткой турнира. Об этом она сама упоминала после короткой программы:

«Поскольку российские фигуристы не участвовали в соревнованиях, меня вдруг стали считать кандидатом на золото. Вначале я была не в лучшей форме, мне было трудно заставлять себя. Я также чувствовала разрыв между тем, что я могу и что я хочу», — заявила Сакамото.

А кто-то честно ответил: отстранение россиян его не интересует. И это американская фигуристка Алиса Лью: «У меня не было особой реакции на запрет для россиян. На самом деле у меня нет твердого мнения по этому поводу, и меня это не слишком волнует».

Луна Хендрикс. Фото AFP

Это грустно для спортсменов

Но все же, большую часть фигурокатательного мира отсутствие россиян порадовало. Бельгийка Луна Хендрикс назвала данное решение верным:

«Это печально для спортсменов, но я думаю, что это правильное решение: мы должны сказать, что-то, что происходит в мире, это ненормально», — сказала Хендрикс, комментируя отстранение России.

Американская журналистка Кристин Бреннан красноречиво высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», — написала Бреннан в твиттере.

Примерно в той же манере отреагировала ее коллега из Канады Беверли Смит, которая также выразила радость по поводу отсутствия россиян.

«Мы не увидели тройных акселей, но до чего же это здоровое и разумное женское катание! По сравнению с драмой, которая была на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое», — написала Смит.