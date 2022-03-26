На чемпионате мира победил Шома Уно, а Квителашвили был в шаге от медали.

Чемпионат мира. Мужчины

1. Шома Уно (Япония) — 312,48

2. Юма Кагияма (Япония) — 297,60

3. Винсент Чжоу (США) — 277,38

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 272,03

5. Камден Пулкинен (США) — 271,69

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 269,37...

9. Илья Малинин (США) — 263,79

Подходит к концу чемпионат мира по фигурному катанию. Предпоследний комплект наград разыграли мужчины-одиночники. Пожалуй, это единственная дисциплина, где наши спортсмены объективно и не претендовали на медали. Тем не менее турнир недосчитался двух очевидных фаворитов — Нэтана Чена и Юдзуру Ханю. И все же слабее, чем Олимпиада в Пекине, он не стал, возможно даже наоборот. Японцы устроили эпичную битву четверных друг с другом, а сын русских эмигрантов Илья Малинин выдал невероятный прокат в короткой за США. И ехидно напомнил американским чиновникам, что его не пустили на Игры в Китае.

Малинин напрямую упрекнул свою федерацию

Мало кто ожидал особенной конкуренции на ЧМ в Монпелье. Все-таки до Франции не доехали мировые лидеры, Нэтан Чен и Юдзуру Ханю, да и наши Марк Кондратюк с Михаилом Колядой и Евгением Семененко сильно общую картину бы не портили. Но как бы не так, если брать средний уровень выступлений, а не космический отдельно взятого Чена, то турнир мужчин на чемпионате мира в какой-то степени вышел даже напряженнее и сильнее, чем недавний олимпийский. По крайней мере по короткой программе сразу четверо набрали результат выше ста баллов. Причем Илья Малинин с японцем Казуки Томоно впервые в карьере. По средней базовой стоимости прокаты из первой десятки выше, чем у олимпийцев. Произвольная немного подпортила общее впечатление, но и в этом случае приличные 243 балла от Дениса Васильевса отбрасывают его только на 13-е место.

Так что ни о каком болоте, в котором якобы утонет мужское одиночное после ухода Чена и Ханю, говорить не приходится. Про новую японскую надежду говорили уже много. Юма Кагияма безнадежно уступал нашему Андрею Мозалеву, но кто уже помнит его поражение на ЮЧМ в Таллине? Зато уже три важнейших турнира подряд Кагияма не выпадает из топ-2. Собственно, у него в коллекции три серебра. ЧМ-21 в Стокгольме, ОИ-22 в Пекине и текущий ЧМ в Монпелье. Американцы свои надежды связывают с 17-летним Малининым. Выступить на свой максимум ему на мундиале не удалось, но у парня явно большое будущее. Всего пару месяцев назад на чемпионате США он покорил всех шестью квадами на два проката и рекордными после Чена баллами. Тем удивительнее было видеть, как Skate America отправляет вместо него Джейсона Брауна.

Уно выиграл первый большой титул в карьере

В решении функционеров многие увидели политические тонкости. Джейсон — кровь от крови американец, видный патриот, да и к тому же открытый гей. Сын русских эмигрантов Малинин вместе с азиатами Ченом и Винсентом Чжоу смотрелся бы в звездно-полосатых цветах не совсем органично. На тенденциозность решения намекал тренер Рафаэль Арутюнян, а вот Илья сказал прямо — он не доволен тем, что его оставили без Олимпиады. «Прокат стал для меня одним из лучших в сезоне, я очень доволен, и, думаю, это показало всем, что я определенно должен был поехать в Пекин», — сказал парень после короткой и тогда имел право без вопросов. Идеальный четверной лутц, выдающийся каскад с тулупом и триксель. Все без помарок, разве что компонентов у Малинина судьи пока не видят, да и с GOE не радуют. А вот на произвольную Илью уже не хватило.

Начал за здравие с чистых трикселя, лутца и тулупа, а вот затем сорвал сальхов со вторым тулупом, остался без каскада и наград. Арбитры жалеть молодого таланта не стали и отбросили его только на девятое место. И все же в таком юном возрасте это явно не худший дебют. Пусть строго по баллам Браун образца Олимпиады Малинина обыграл, что шестая позиция, что девятая — разница минимальна. А стратегически Илья на ОИ американцам был бы нужнее и выгоднее, ведь к Милану-26 он явно подойдет в расцвете своих сил. Да и по ходу этого цикла наверняка не раз выиграет ЧМ, разве что Кагияма ему помешает. В Монпелье Юма сам забрал у себя шанс на золото, подарив титул Шоме Уно. Наконец-то вечно второй японец выиграл! И все же он представитель скорее уходящей эпохи. Даже и не знаешь, если Чен с Ханю решат все-таки продолжить, будет ли им место в новой четырехлетке?