Александра приятно удивляет стабильными прыжками и поражает техникой

В среду на чемпионате мира в шведском Стокгольме стартует соревновательная программа. Первыми на лед «Глобен-арены» выйдут девушки. От России на турнире будет три участницы, и каждая из них претендует на самые высокие места. Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева в отличной форме, но, судя по первым тренировкам, в неплохом состоянии и их главная конкурентка — японка Рика Кихира. Уже в короткой программе решится многое, поэтому ставки как никогда высоки.

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Трусова готовит пять четверных и тройной аксель

Опубликованные предварительные технические заявки фигуристок напугали российских болельщиков. Судя по ним, Кихира была практически на равных с Трусовой и Щербаковой, а в чем-то даже превосходила наших спортсменок. Но уже первые тренировки показали, что отказываться от риска штаб Тутберидзе и штаб Плющенко в Стокгольме не будут.

Трусова удивила больше прочих. Накануне она тренировала вариацию короткой программы с тройным акселем. Элемент решили вернуть? И прыжок удавался двукратной чемпионке мира среди юниоров с завидной легкостью. Трусова всерьез поработала не только над стабильностью элемента, но и над техникой акселя. Он, как и прежде, у нее мощный, силовой, но при этом теперь пролетный и с честными тремя с половиной оборотами. Ранее минимум пол-оборота Александра докручивала уже на льду.

С вероятностью в 90 процентов мы увидим аксель Трусовой и на соревнованиях. Более того, штаб Плющенко наверняка задумается над тем, чтобы добавить триксель в произвольную, тем более там пока в заявке только три четверных прыжка, а все инсайдеры настаивают на усложнении контента Трусовой. Квады, кстати, у нее на тренировках получались также неплохо. Были падения, но в целом прыгала она с неплохой стабильностью и вновь поражала техникой. В контрольном прокате произвольной пробовали вариацию программы с пятью четверными: стартовый флип, сальхов, лутц — ойлер — сальхов, лутц — тулуп и сольный тулуп на концовку. И ведь откатала чисто! Прямо сейчас именно Трусова выглядит главным фаворитом ЧМ. Если она сумеет справиться с эмоциями, то титул чемпионки мира от нее никуда не уйдет.

У Щербаковой пока ничего не получается

Естественно, штаб Тутберидзе проигрывать Плющенко не собирается. Поэтому Щербаковой ставят программу не с одним сольным флипом (как было указано в предварительной технической заявке), а с тремя. Судя по всему, контент будет следующий — стартовый сольный лутц, флип в каскаде с тулупом и сольный флип в четыре оборота. Заявка пусть и слабее, чем у Трусовой, но с учетом лучшей ситуации с компонентами побороться за победу Анна способна. Вопрос только в ее состоянии. Пока что Щербакова не сильно впечатляет. Первые тренировки проходили у нее тяжело, и она практически не прыгала. Во вторник трехкратная чемпионка России усердно долбила четверной флип, но в итоге он ей так и не покорился, как и лутц. Контрольный прогон — три падения с трех квадов, к тому же еще и проблемы с каскадом лутц — риттбергер.

Если Щербакова так выступит на соревнованиях — может остаться без медали. Щербакову до сих пор беспокоят последствия зимней пневмонии. В декабре многие сомневались в правильности форсированного восстановления после болезни. Многие тогда отмечали, что это обязательно скажется в дальнейшем на организме спортсменки. Первые признаки того, что они оказались правы, мы увидели на Кубке Первого канала: Щербакова откатала на среднем уровне и очень тяжело дышала после выступления. Непросто Анна переживает тренировки и сейчас. Сможет ли она вообще собрать силы и эмоции? Учитывая все то, что мы знаем о Щербаковой, — вполне. Это как раз в стиле этой девушки — она часто неважно выглядит на тренировках и даже на разминке. Зато стоит ей встать в стартовую позу во время зачетного проката, как Щербакова словно запрещает себе ошибаться. За два взрослых сезона у нее не было ни одного откровенно неудачного выступления.

Кихира в короткой программе будет выступать последней

А вот самая нестабильная из претенденток на титул — японка Рика Кихира — на ЧМ готовится впечатлять. В заявке у нее указаны четверной сальхов и два тройных акселя, один из которых будет уже завтра в короткой программе. Судя по первым тренировкам, Рика готова неплохо, и Стефан Ламбьель на своем катке в Альпах смог решить проблему с техникой лучшей японской фигуристки.

С Трусовой в текущем ее состоянии Кихира, конечно, бороться не сможет, но Щербакову обойти ей вполне по силам. А если Александра не сможет справиться со своим сверхсложным контентом, то тогда и золото в женском одиночном из России может уехать в Японию. Есть, конечно же, еще и Елизавета Туктамышева, и, по сводкам с тренировок, чемпионка мира-2015 приехала в Стокгольм также в отличной форме. Но не совсем ясно, хватит ли ей для того, чтобы занять высокое место, привычного набора с тремя тройными акселями.

Квады прыгать Туктамышева даже не пыталась, и ждать новых ультра-си от нее не стоит. Главная же интрига в случае с Елизаветой — это ее оценки за компоненты. Многие международные судьи уже забыли о Туктамышевой и не видят в ней топ-фигуристку. Помешать может и низкий рейтинг ISU, из-за которого Елизавета выступает не в последней, а в предпоследней разминке. Аж за 12 номеров до конца короткой программы — ждать сверхвысоких результатов с таким ранним «посевом» сложно. В этом плане повезло Кихире — она завершает выступления первого дня. Трусова откроет сильнейшую разминку ЧМ, а Щербаковой предстоит выступать сразу после Александры. И, видимо, вживую наблюдать за ее выступлениями.

Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа

Начало — 12.00 по московскому времени (24 марта), прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Eurosport, Первый канал (с 16.05)

Пятая разминка

Екатерина Куракова (Польша)

Карен Чен (США)

И Кристи Лен (Гонконг)

Мэ Беренис Мейте (Франция)

Александра Фейгин (Болгария)

Кайлани Крейн (Австралия)

Шестая разминка

Елизавета Туктамышева (Россия)

Алексия Паганини (Швейцария)

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Ким Йе Лим (Южная Корея)

Николь Шотт (Германия)

Ева Лотта Киибус (Эстония)

Седьмая разминка

Александра Трусова (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

Каори Сакамото (Япония)

Сатоко Мияхара (Япония)

Брэди Теннелл (США)

Рика Кихира (Япония)