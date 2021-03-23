«Она выглядит болезненной». Канадский тренер атаковал группу Тутберидзе и Щербакову перед чемпионатом мира

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель рассвирепела перед главным турниром года.

У российских фигуристов и вообще спортсменов постоянно находятся критики за рубежом. То американцам не понравится несоблюдение антиковидных норм на наших соревнованиях, то в допинг-системе обвинят — мы уже привыкшие к этому, как к какому-нибудь шуму машин за окном. Перед чемпионатом мира по фигурному катанию на небосклоне зажглась новая звезда хейта — канадка Меган Дюамель. Не сверхновая, конечно, — она вместе с партнером Эриком Рэдфордом долгое время соперничала с нашими Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, и на словах там не обходилось без взаимных разговоров о судействе. Уже завершив карьеру, Траньков так комментировал выступление канадцев на Олимпиаде-2018:

— Что касается канадской пары, то традиционно лояльное отношение к ней со стороны судей меня не удивило. Удивило другое — за ошибки, которые были видны невооруженным глазом, судьи не снимали, а добавляли им баллы. Но в принципе это не новость, так было и раньше.

В Пхенчхане канадцы все-таки взяли олимпийское золото в командном виде и бронзу — в личном. Сейчас Дюамель веганствует, участвует в шоу и тренирует. На чемпионате мира выступит ее японская пара Рику Миура/Рюити Кихара. Но еще заметнее в последние дни она ведет Twitter. В котором отметилась несколькими жесткими замечаниями в адрес российской сборной.

Канадке не понравился чартер российской сборной

На днях Дюамель увидела, как россияне отправляются на чемпионат мира. Если от многих в самолете постоянно требуют маски, то к нашим фигуристам явно относились лояльнее. По крайней мере, такой вывод сделала Дюамель, написав: «Да! Если они не могут соблюдать правила на самолете, будут ли они их соблюдать на соревнованиях?»

This !!! If they can't follow protocol on the plane, will it be followed at the competition? https://t.co/wbUqEgwLG8 — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) March 20, 2021

Что еще симптоматичнее, следующей записью канадки было: «Есть ли у кого-нибудь контакт оргкомитета чемпионата?» Как говорится: «Кто написал четыре миллиона доносов?»

Ответ пришел не от оргкомитета, а от самого настоящего Васи Пупкина. Весьма неожиданный.

я больше гон флада люблю на самом деле, но по вам видно, что вы фанатка моргенштерна. не скрывайте — вася пупкин (@KiborgEteri) March 20, 2021

Затем, правда, от Дюамель пришла похвала Александре Трусовой за энергию и твердость.

I love this girls energy and grit !!! https://t.co/B29CsWfdwt — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) March 22, 2021

Щербакова — болезненная, Тутберидзе ведет дела нездоровым образом

Однако оказалось, что объектом критики Дюамель является вполне конкретная фигуристка и группа. В одном из североамериканских YouTube-эфиров о фигурном катании Дюамель высказалась вполне определенно:

— Анна такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что ее заставляют тренеры.

И добавила немного про тренерский штаб:

— Вот в случае с Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А в облике Анны есть что-то печальное. Мне кажется, что там с ментальной и эмоциональной точки зрения все ведут себя нездоровым образом. Кажется, от этого и сбежала Трусова.

При этом Дюамель нравится Саша. В битве российских фигуристок она свое слово сказала:

— Мне действительно нравится, что Евгений Плющенко был открыт идее работы Алены Косторной с хореографом Ше-Линн Бурн. Так что хочу надеяться, что Трусова тоже будет работать с топ-специалистом, может быть, за пределами России, чтобы ее хореография соответствовала выдающимся техническим навыкам.

Реакция болельщиков

Когда в России перевели интервью, Дюамель явно почувствовала, что такое русский фигурный хейт. И дала ссылку на другое свое интервью:

— Я хотела говорить позитивные вещи обо всех фигуристах, которых мы обсуждали. Меня назвали расисткой в паре личных сообщений, потому что я сказала — одна фигуристка выглядит болезненной. Эта фигуристка и ее команда открыто говорили, что она больна, несколько раз в этом сезоне. Это факт. Для всех тех, кто пишет сегодня, что я расистка. Вот [еще одно] интервью, было сделано неделю назад. Надеюсь, вы все довольны моими комплиментами всем. Они все прекрасны. Мой смелый прогноз на пары? Потенциально русские должны все смести.

For all the comments I got about being a racist today when discussing skating. This interview was done a week ago. I hope your all happy with my compliments about everyone ? They are all amazing. My bold prediction for pairs? Potentially a Russian sweep. https://t.co/r41fX5qYvD — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) March 23, 2021

Но, конечно, что должны мести пары, уже никого не интересует. В комментариях уже началась война и пошли советы — слушать осуждающих Меган фанатов или послать.

— То, что ты сказала, — ужасно. Можно было бы сказать, что эта фигуристка — просто не твоя чашка чая.

— Не обращай внимания, не спорь с тупыми.

— Просто тролли вылезли из своих пещер. Блокируй или игнорируй их.

— Почему бы тебе не прекратить писать дерьмо о российских фигуристках и не провести время с мужем и прекрасным ребенком? Перестань вести себя как идиотка!

Пост Меган Дюамель.

Конечно, не обошлось без внимания, что и сама Дюамель выглядит, как бы это сказать... не болезненной, а прямо-таки совсем здоровой. Даже очень здоровой. Мышцы там просто убийственные — Руки-Базуки завидует.

Что логично при таких упражнениях.

Наверное, все это надо рассматривать как раскрутку чемпионата мира. Щербакову, правда, и так посмотрят, и Кихиру тоже, а вот Миуру и Кихару — не факт. А пары ведь тоже нуждаются в нашем внимании. Давайте поболеем за них и заодно пожелаем не болеть.