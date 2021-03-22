Кихира станет чемпионкой мира? Трусова с Щербаковой, похоже, не хотят рисковать на ЧМ

Предварительный контент программ на чемпионате мира в Стокгольме наводит на тревожные мысли.

Для старта соревновательной программы чемпионата мира осталось всего два дня. Фигуристы уже прилетели в Швецию, обосновались в Стокгольме и даже сдали тесты на коронавирус. О положительных результатах, по крайней мере в сборной России, ничего не слышно, так что скорее всего прямо сейчас спортсмены уже приступили к тренировкам на «Глобен-арена». А значит, стали известны и их предварительные технические заявки на этот турнир. Так чем нас удивят Александра Трусова с Анной Щербаковой и удивят ли в принципе?

Трусова будет прыгать три четверных прыжка

К чемпионату мира сборная России на этот раз готовилась централизованно. Весь состав команды, которая едет в Стокгольм, и даже резервисты заехали в Новогорск. В Подмосковье фигуристы провели несколько недель перед вылетом в Швецию. Информации о подробностях тренировочного процесса перед ЧМ немного, но по слухам, наши девушки активно работали в это время над усложнением контента. Трусова помимо привычно стабильных у нее лутца и тулупа напрыгивала сальхов и флип, Щербакова думала о трех четверных, а Туктамышева рассматривала варианты с добавлением одного квада.

Но сегодня на официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU) появились заявки с предварительным контентом. И, согласно этим документам, нам стоит ждать не усложнения, а упрощения техники от лидеров сборной России. Так Трусова пойдет только на три четверных-стартовый лутц, каскад из двух тулупов (четверного и тройного), а также сольный тулуп в четыре оборота. Тройного акселя не будет и даже каскада лутц+риттбергер в короткой программе. Там помимо двойного акселя и тройного флипа каскад из тройных лутца и тулупа. В произвольной же лутц+риттбергер в заявке есть, как и двойной аксель, сольный тройной лутц и каскад флип+ойлер+сальхов.

Это все равно чудовищная по мощности программа, с которой в принципе не стыдно заявиться и в мужской турнир, но для Трусовой подобный контент на пока что главном турнире в ее жизни выглядит странно. Она явно собралась побеждать, и наверняка хочет показать свой максимум именно в Швеции. Но по технической заявке такого явно не скажешь. Возможно, конечно, до сих пор сказывается травма, по крайней мере на Кубке Первого канала Александра выступала с повреждением, которое ей мешает ещё с провального «Гран-при». Но ведь даже не в лучшей своей форме Трусова явно способна на большее.

Щербакова собирается исполнять два двойных акселя

Ещё более странной выглядит контент Щербаковой. Анна даже после болезни с не до конца вылеченной пневмонией, когда ей было тяжело дышать на чемпионате России, шла на два четверных и без проблем осилила как лутц, так и флип. К чемпионату мира в таком случае напрашивалось возвращение к доковидной эпохе с тремя четверными. Причем не столь важно в какой конфигурации — два лутца и один флип, два флипа и один лутц. Здесь уже стоит смотреть по состоянию прыжков и их стабильности. С одного сольного флипа Щербакова начинала сезон в сентябре в Сызрани. Тогда она говорила, что ей после карантина стало проще делать именно этот прыжок, хотя раньше более стабильным был лутц. Очевидно, что к ЧР в Челябинске проблема с лутцом хотя бы частично была решена, так почему Анна пошла по пути наименьшего сопротивления? На группу Этери Тутберидзе такое совсем не похоже.

В ступор вводят два двойных акселя у трехкратной чемпионки России. В произвольной Анна будет делать два акселя именно в два с половиной оборота. Ранее она тренировала тройной, но это было еще до коронавируса, и не очень успешно. В пандемию она отказалась от работы над этим элементом в принципе. Тогда на что могут намекать два двойных прыжка, причем подряд и в самом начале программы? Аксель — это обязательный прыжковый элемент, но спортсмены, которые не владеют тройным двойной исполняют всего лишь раз. Смысл тратить место в прокате на «дешевый» по стоимости элемент? Единственным объяснением здесь может быть надежда, что двойной в последний момент превратиться в тройной, но и этот вариант практически исключен. Либо в Новогорске тройной аксель Щербаковой вдруг покорился? Тогда почему его не выложили в сеть? Скрывать преимущество, держать его в тайне? Опять же, на группу Тутберидзе не похоже.

Кихира идет с козырей и прыгает четверной с акселем

Елизавета Туктамышева сразу дала понять болельщикам, что ждать четверной на ЧМ (будь то сальхов или тулуп) от нее наивно. Прыжок не в том еще состоянии, чтобы говорить о хотя бы какой-то стабильности, а чемпионат мира — не тот турнир, чтобы заходить на элементы, которые получаются примерно один раз из десяти. Туктамышева пыталась напрыгивать квад к Стокгольму, но не успела, что подтвердила в недавнем интервью тренер Татьяна Мишина. Поэтому отсутствие заветной «четверки» в заявке Елизаветы не удивляет. Напротив, ее планируемый контент пока что самый реалистичный из тех, что представила сборная России. Три тройных акселя на месте, традиционный каскад с секвенцией тоже. Штаб Алексея Мишина верно рассудил, что лучше чисто откатать вариант с тремя акселями, чем падать с четверного, и отложил квад на следующий сезон. Пожалуй, появиться он может только в случае особых обстоятельств. Например, неудачи в короткой программе.

Наши фигуристки выбрали опцию с отказом от лишнего риска. И это не стало бы проблемой, если бы только японка Рика Кихира не презентовала все свои козыри. У нее теперь тройной аксель в короткой, затем в произвольной, а также четверной тулуптулуп. С таким контентом она максимально подобралась к россиянкам, и стоит нашим девушкам хотя бы раз ошибиться, как победу будут праздновать в Японии. Кихира действительно сейчас способна исполнять подобные программы. Это точно не бровада, поскольку на чемпионате страны она уже делала четверной сальхов, а новый тренер Стефан Ламбьель переработал прыжковую технику своей спортсменки и добавил ей стабильности.

Остается лишь надеяться, что заявка Трусовой и Щербаковой — это либо попытка запутать соперников, либо нелепая ошибка (на что намекают, например, двойные акселя Щербаковой). Инсайдеры из Стокгольма тоже утверждают, что наши девушки хотят исполнять больше элементов ультра-си, а значит необходимо дождаться хотя бы первых тренировок, чтобы делать далеко идущие выводы. Ведь заявленный контент ни к чему не обязывает и очень часто оказывается крайне далеким от реально исполненных программ.