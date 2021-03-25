Лучшая, которая не стала золотой. Как сейчас выглядит знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая

С 22 по 28 марта в Стокгольме проходит чемпионат мира по фигурному катанию, где выступают сильнейшие спортсменки. В женском турнире Россию представляют Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Многие годы одной из сильнейших одиночниц планеты была россиянка Ирина Слуцкая. На своей странице в Instagram фигуристка часто делится воспоминаниями о том, как она пришла к успеху. Давайте вспомним как это было и мы.

Маленькая Ирина начала заниматься фигурным катанием, когда ей было четыре года.

«Я попала в фигурное катание по причине того, что... часто болела, — фигуристка делится воспоминаниями в Instagram. — Да, я родилась слабенькой, и врач посоветовал отдать меня в спорт, чтобы укрепить здоровье. Это были 80-е годы. Моя мама всегда вела активный образ жизни, каталась на лыжах. И очень любила фигурное катание. Поэтому было решено отдать меня именно туда. Год я каталась на «Локомотиве».

Но потом заболела, и из-за этого мне не дали роль то ли елочки, то ли снежинки. В общем, я очень разозлилась и заявила, что больше туда ходить не буду. Я перешла в «Сокольники». Именно там и началась моя карьера. Но не все было так гладко. Мама говорит, что регулярные тренировки мне приносили мало удовольствия. Да и холодно было — чему тут радоваться? Но мама понимала, что мне это нужно, поэтому приходилось заставлять".

1996 год и первая победа на чемпионате Европы и бронза на чемпионате мира. Всего же за свою карьеру Слуцкая стала двукратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

1996 год. Ирина Слуцкая. Фото Дмитрий Солнцев, —

Ирина Слуцкая. Фото Александр Вильф, —

К сожалению, олимпийская вершина так и осталась непокоренной. В 1998 году в Нагано Ирина заняла пятое место. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 Слуцкая оказалась в центре большого скандала — она заняла второе место, проиграв второму номеру сборной США Саре Хьюз всего один судейский голос.

2002 год. Ирина Слуцкая на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На Олимпиаде-2006 в Турине завоевала бронзу и завершила карьеру.

2006 год. Ирина Слуцкая на Олимпиаде в Турине. Фото Александр Вильф, —

После завершения карьеры Ирина выступала в роли телеведущей и участницы на ледовых шоу, была телеведущей, открыла собственную школу фигурного катания и стала депутатом Госдумы. У спортсменки трое детей, она любит делиться с подписчиками историями из жизни, семейными традиями, рецептами блюд и советами по воспитанию.