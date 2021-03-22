Практически все российские фигуристы претендуют на медали — этот чемпионат мира может стать самым успешным за последние несколько лет.

Еще пару месяцев назад, когда появилась небольшая надежда на проведение чемпионата мира в Стокгольме, многие просто в это не верили. Ведь до этого все международные старты были отменены, только некоторые из них были организованы в формате национальных соревнований.

И пока фигуристы не сели в самолет, все время было боязно, что чемпионата так и не случится. Но нет — фигуристы уже в Швеции, сдали необходимые тесты и начали тренироваться. Уже можно рассуждать об их форме, о заявленном контенте и шансах на медали и квоты.

Девушки: ждем российского пьедестала?

Организаторы чемпионата мира в Швеции решили сломать устоявшуюся за последние годы традицию заканчивать соревнования женским одиночным катанием. В Стокгольме девушки стартуют первыми. Короткая программа начнется в 12 часов по московскому времени, но самое интересное будет ближе к вечеру — две последние разминки одиночниц.

Претенденток на пятерку несколько: три спортсменки из России, столько же — из Японии и одна фигуристка из США. Теоретически возможен пьедестал из трех россиянок, но такого не было никогда в истории. И скорее всего, в этом году вряд ли будет — слишком сильна Рика Кихира. По крайней мере, пока выглядит так, что в тройке она будет стопроцентно. Хотя того же самого можно было ожидать и два года назад, когда Рика в итоге осталась только четвертой.

Какие-то выводы уже можно делать из просочившейся информации с тренировок. Кихира штамповала тройные аксели. Александра Трусова восстановила триксель и четко сделала его на тренировке и в прогоне программы. Анна Щербакова выглядела не вполне уверенно — катала произвольную, исполнила только четыре прыжковых элемента и падала с четверных флипов. Но это вовсе не показатель неготовности спортсменки.

Аня — плюс-стартовая фигуристка, то есть на самих соревнованиях она катается лучше. За примером далеко ходить не надо — тот же чемпионат России, на котором Щербакова выступала после пневмонии.

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Елизавета Туктамышева претендует на пятерку — тут нужно только откататься чисто, желательно с давно обещанным каскадом двойной аксель + ойлер + тройной сальхов и восстановленным лутц + тулуп. И выполнить все задуманное, включая непрыжковые элементы. И при идеальном прокате можно быть как минимум четвертой. Правда, очень редко бывает, что все спортсмены выступают максимально чисто, поэтому кто знает — возможна и медаль.

А вот при неудачном прокате можно улететь под японку Каори Сакамото и американку Брэди Теннелл — обе набирали примерно 225-230 баллов по сумме программ, хотя с ультра-си у них пока не ладится.

Мужчины: возвращение трех квот

В предолимпийский сезон все думают не только о медалях, но и о квотах. На чемпионате мира будет определяться, сколько спортсменов от каждой страны поедет на Олимпийские игры. Пока что в каждом виде, кроме мужского одиночного катания, у России максимальное представительство. Так что здесь будет стоять задача сохранения того, что есть. А вот одиночникам нужно возвращать три места — их завоевали в 2018 году Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, но уже в следующем сезоне российские спортсмены так же успешно их потеряли.

Это реально — Коляде и Евгению Семененко, дебютанту чемпионатов мира, нужно обязательно быть в десятке и иметь сумму мест не больше 13. Страшно загадывать, но в случае с Михаилом можно робко надеться и на медаль. По крайней мере, психологически он стал более устойчивым. Но опять же залог — только чистые прокаты. Ведь медаль одна — бронза. Первое и второе места, вероятно, разыграют Юдзуру Ханю и Натан Чен.

В спорте часто случаются неожиданности, поэтому не стоит списывать со счетов и других фигуристов, которые в случае слабости лидеров готовы потеснить их. Кроме Коляды, это американцы Джейсон Браун (с четверным в произвольной) и Винсент Чжоу (у которого квадов в пять раз больше). Есть еще призер финала «Гран-при» француз Кевин Аймо — на чемпионате Европы-2020 он не отобрался в произвольную, но это как раз случайность. И, наконец, восстановился Шома Уно — можно надеяться, что серебряный призер Олимпийских игр до конца пришел в форму и готов снова блистать.

Евгению Семененко нужно попадать в десятке как можно выше, чтобы помочь их с Колядой бригаде. Но здесь нужно отметить, что, если у России не будет трех квот, ничего очень страшного не произойдет — главное, не остаться с одной (что сделать крайне сложно).

Золото в танцах на льду и перспектива российского подиума в парах

В парных видах конкуренция будет не меньше, особенно в танцах. Впервые за несколько лет на чемпионат мира не приехали четырехкратные победители этого турнира Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. А это значит, что в Швеции точно определится новый чемпион. Среди главных фаворитов — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которые даже обыграли французов на последнем чемпионате Европы. И здесь могли бы побороться за победу, но в отсутствие Пападакис/Сизерона это будет сделать легче. Золотых медалей у нас не было 12 лет, с времен чемпионства Оксаны Домниной и Максима Шабалина.

Основные соперники — американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Бороться за тройку будут и россияне Александра Степанова/Иван Букин (новые чемпионы страны, кстати) и канадцы Пайпер Гиллес/Пол Пуарье. Где-то рядом с этой пятеркой должен оказаться и третий российский дуэт — Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

В парах лидерство в нашей сборной вернули себе Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые уже трижды были на пьедестале чемпионатов мира. А вот победителями — ни разу. Правда, сейчас это уже не те Женя и Вова, что были раньше, — после начала сотрудничества с Мариной Зуевой они очень выросли в хореографическом плане. С чистыми (или близкими к этому) прокатами фигуристы наконец смогут стать чемпионами — если ошибутся китайцы Вэньцзин Суй/Цун Хань. В этом сезоне их еще никто не видел, но от этого чемпионы мира не перестают быть опасными соперниками.

Наверняка этот дуэт хочет наконец взять золото Олимпийских игр, а шведский турнир — важная заявка на титул. Здесь нужно добавить еще пару слов про другую китайскую пару — Пэн Чэн/Ян Цзинь, которые уже два года назад практически оказались на пьедестале. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов в равной степени претендуют на медаль. Саша и Дима, возможно, несколько больше, но уж больно нестабильны ребята в этом сезоне. Проблема с выбросами может не дать им даже быть в тройке по итогам.

А вот Настя и Саша, наоборот, психологически более устойчивы — у них не ладится только с чемпионатами России. Но на Европе и мире они ни разу не были, поэтому трудно сказать, как этот факт на них повлияет. И если помечтать, то здесь тоже теоретически может быть российский пьедестал. Но если рассуждать более реалистично, то скорее можно ждать хороших прокатов россиян и нескольких дуэтов в тройке.

Расписание чемпионата мира

24 марта, среда

12.00 Женщины. Короткая программа

19.30 Церемония открытия

20.30 Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.00 Мужчины. Короткая программа

20.30 Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.45 Танцы. Ритм-танец

20.00 Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00 Мужчины. Произвольная программа

19.00 Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления

Заявка сборной России

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин