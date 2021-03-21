«Многих засилье россиянок раздражает, и баллы нашим будут занижать». Мнение хореографа группы Тутберидзе

Алексей Железняков — о дуэли Щербакова vs Трусова в Стокгольме.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует уже в понедельник официальными тренировками, первые соревнования начнутся 24 марта. «СЭ» будет публиковать мнения разных фигуристов, тренеров и специалистов по ходу турнира — на сайте, YouTube-канале и страницах газеты. Будет много прямых эфиров, интервью экспертов и разного контента.

За несколько часов до старта главного турнира года мы поговорили с представителем лучшей школы последних лет в женском одиночном катании — хореографом «Хрустального» Алексеем Железняковым. Он рассказал о своем видении битвы Анны Щербаковой и Александры Трусовой, работе с Аленой Косторной и о том, как группа Этери Тутберидзе работает в отсутствие босса.

Халтура у нас не проходит никогда, с Этери или без нее

— Алексей, а вы сейчас как, в «Хрустальном» за старшего? Раз все три тренера уехали.

— Нет, я же в залах под землей обитаю, такой подвальный житель (смеется). На льду есть ребята, молодые тренеры, которые теперь полноценные сотрудники команды. Это Полина Цурская, Артемий Пунин, там целая бригада работает. Моя вотчина — залы. Я же не разбираюсь в технических нюансах. А та же Полина тренировалась у Этери Георгиевны, Артем тоже наш ученик. Вот они вдвоем за главных на льду.

— Обычно, когда начальство уезжает с работы, в офисе народ расслабляется. А у вас как?

— Для детей это немного вызов, конечно. Они выдыхают в хорошем смысле слова, но работают при этом так же, как и работали. Дети Этери очень уважают и побаиваются. Она для них авторитетный человек, и это влияет в плане ощущения ответственности, другое отношение к процессу. Не забалуешь, что называется. Когда она и основная команда тренеров уезжают, они психологически выдыхают.

— А у Цурской, Пунина нет проблемы недостатка авторитета? Они же сами еще очень молодые. Этери Георгиевне не приходится звонить и поддерживать?

— Не думаю, что она звонит. Ребята — спортсмены хорошего уровня, они сами прошли эту школу, тренируют то, чем они напитались у Этери, Сергея, Даниила, и таким же образом, как и их старшие товарищи, теперь уже коллеги. Не думаю, что процесс идет на спад — нет, конечно. Спортсмены мотивированы, надо вкалывать, конкуренция высокая в группах, халявить они без пристального присмотра Этери Георгиевны не станут. Халява у нас вообще не проходит никогда, с ней или без нее.

Считаю справедливыми компонентные оценки Щербаковой и Валиевой

— Главная интрига чемпионата мира — Щербакова против Трусовой? Или это упрощенная картина?

— Да, естественно, это главная интрига, и ежу понятно. Саша — крутая квадистка у нас, грозный соперник, это отрицать нельзя. Все решит сила характера и воля случая, удача. В силу своего 15-летнего опыта работы с фигуристами прогнозировать почти невозможно. Бывали случаи, когда человек вроде бы в гениальной форме, подготовлен, а происходит какой-то надлом — и все сыплется.

— Наглядный пример — та же Саша на «Гран-при России».

— Да, я об этом и говорю. Могут любые вещи случиться, угадать невозможно. Я, конечно, буду болеть за нашу спортсменку, Аню. Это нормально, она ребенок из нашей команды. Но всякое в этой жизни случается. Они две самые сильные фигуристки, будет очень интересно.

— А если такое погадать — русский подиум реален? Или просто не дадут нам?

— Ну как сказать не дадут? Это все очень растяжимо. Если девочки чисто откатают и Лиза Туктамышева сделает свой набор вместе с тройными акселями и всеми делами, то весь пьедестал будет у наших. Вполне может быть. Конечно, есть противоборствующие лагеря, та же Рика Кихира с серьезным прыжковым контентом. Но она же и накосячить может.

— Как на прошлом чемпионате в Японии.

— Да, и тогда на подиум встанут три наши спортсменки. Это будет сложно, но возможно. Но для этого нужны ошибки наших конкуренток и необходимо показать весь свой потенциал. Я избегаю конкретных прогнозов и вообще перед стартами стараюсь затаиться, дабы не спугнуть госпожу Фортуну.

— Но вы фактор судейства прямо совсем не рассматриваете? Нет ощущения, что наши резко упадут в оценках с 250 — 260, которые были на домашних турнирах, даже Щербакова, уж простите?

— Как происходит всегда и везде — почти во всех странах судьи, в том числе и наши, российские, стараются на внутренних соревнованиях поставить немного побольше. Понятно, это повышает рейтинг спортсмена, конкурентоспособность на международной арене, делает задел на будущее. На «мире» судить будут строже, что можно понять. Многих засилье россиянок в женском одиночном катании и разница с остальными странами, мягко сказать, уже раздражают. И судьи будут стараться нашим спортсменкам поставить баллы поменьше. В отличие от российских арбитров.

Но я считаю вполне справедливыми те компонентные оценки, которые получают та же Щербакова или Валиева на российских стартах. Камила вообще эталон катания в ее балетных линиях, позициях. Это идеал. Аня — очень компонентная девочка, они заслуженно получают свои баллы. В том, что на международных стартах будут немного занижать эту историю, я уверен и не удивляюсь этому.

Анна Щербакова (справа) и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Давайте тогда и про техническую оценку спрошу, чтобы ваша позиция прозвучала. А здесь не было аномалий в этом сезоне? Условно, лутцы многих фигуристок на чемпионате России не кажутся идеальными.

— Ох, на разных соревнованиях это по-разному происходит. Что-то судьи могут не заметить, где-то на определенные моменты закрыть глаза. Но опять же наше внутреннее судейство более лояльно к таким вещам, чем международное. Мы можем даже взять не только Щербакову, но и всех наших топовых спортсменок — у многих какие-то косячки не замечают. На международных стартах такое не прокатывает, там уже будут прямо следить за всеми докрутами и ребрами. Тем более за нашими, понимая, что мы можем опять захапать весь пьедестал.

— Какие-то еще интриги на этом чемпионате для вас есть помимо женского одиночного?

— Да как-то не особо. Главная, наверное, наши девочки.

— А как же Морис (Квителашвили, грузинский фигурист группы Тутберидзе. — Прим. «СЭ»)? За бронзу вдруг поборется!

— Морис — очень талантливый фигурист, он офигенно талантливый. Но наш дорогой грузин нестабилен. Может показать классный прокат, он к этому готов. А психологическая неустойчивость остается. Залепит одну «бабочку» в программе — и вся она посыплется. Но он уже взрослый человек, мужает. Должен мужской характер установиться. Надеюсь, в Стокгольме он его покажет по-настоящему.

Трусова стала кататься женственнее, но сыграл природный фактор

— Вы как специалист по хореографии можете сказать — Трусова после ухода к Плющенко приобрела что-то во второй оценке? Осталась там же, отступила?

— То, что она немного женственнее стала кататься, — это есть, здесь не буду спорить. Заметно. Но думаю, при работе в «Хрустальном» прогресс тоже был бы неизбежен. У нас хореографии уделяется огромное внимание. Сыграл чисто природный фактор, Саша начала превращаться в девушку. Она становится женственной по природе. У нее начинают появляться какие-то линии. Если раньше она делала некоторые жесты и движения совершенно неосознанно и это выглядело немного топорно, то сейчас она взрослеет. У нее появляется осознанная хореография. Конечно, это бросается в глаза, я вижу улучшения в этом плане. Не сильно, но есть.

Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Тот, кто выиграет чемпионат мира, получит некую гарантию участия на чемпионате мира, на ваш взгляд?

— Дорогой мой человек, просто представь, насколько наш вид спорта, фигурное катание, сложен в плане травм и всяких обстоятельств. Конечно, победа — неплохой задел для Олимпиады, попадания на нее. Но в следующем сезоне куча соревнований, нужно их все выдержать, не получить никакой травмы, не сломаться.

— Еще куча народу из вашей школы выходит во взрослые.

— Конечно. Тем более такая конкуренция жесткая. Наши юные красотки уже на пятки наступают старшим, поджимают. Тоже с квадами, акселями и тому подобным. И тут вполне возможны разные варианты. Опять же природу никто не отменял. Допустим, все хорошо, идет как по маслу. Потом подростковый переходный период — и спортсмена разносит. Как говорится, от воды поправляются, бывает, да даже от воздуха (смеется). Гормональные сбои начинаются, девочка поправилась. А у нас в фигурном катании плюс 500 граммов лишних — начинаешь сыпаться, а если квады — то тем более. Тоже как прогнозировать?

Или как случилось с Женей Медведевой и Алиной Загитовой на Олимпиаде. Алина раз — и выстрелила. А никто не ожидал. Но у Алины оказался более сложный прыжковый контент. Обе откатали в целом чисто, и юная девочка, которую еще особо никто не знал, вот так стреляет. Имею в виду, никто не знал по сравнению с тем, насколько была на слуху Медведева во всем мире. А юная дева побеждает и забирает Олимпиаду — из-за более сложного контента. И все может измениться буквально за месяц.

Могло быть так, что у Плющенко Косторная перестала работать так, как работала раньше

— А с Аленой Косторной вам удалось поработать? Как там со здоровьем?

— Алена до поездки в Новогорск ко мне пришла несколько раз, попала где-то на четыре занятия, мы ее звали. Она начинает постепенно приходить в форму, работает по полной программе. Я не думаю, что у нее какие-то серьезные вещи касательно травм. Она же на льду, тоже прыгает, восстанавливает свой уровень, выполняет все задачи. Если бы были серьезные травмы, вряд ли получился бы серьезный тренировочный процесс. А так она в обойме, ходит на все занятия — и на классический танец, и на джаз-модерн, и на ОФП, и лед. Как и все, с полной отдачей.

— То есть, как бы выразились фанаты тренерского штаба Тутберидзе, не успели ее «испортить» за полсезона?

— Я уже говорил, не берусь винить штаб Евгения Плющенко, что ее там могли испортить. Спортсменка могла сама перестать над собой серьезно работать. Снова возвращаюсь к тому, что, когда все девочки семи пядей во лбу и внутренняя конкуренция, ты не можешь расслабляться — это мощный двигатель прогресса. И при этом рядом с тобой стоит такой сотрудник, как Тутберидзе. Дети уважают ее и побаиваются, он боятся халтурить и не хотят. Они знают, что стоит ненадолго остановиться, и этот поезд ушел.

А Алена попала в другую обстановку, более спокойную, расслабляющую. Вполне могло случиться, что она перестала работать так, как работала раньше. И вот посыпалось все. Это же большой спорт. Здесь чуть расслабился — и толпа юных пробежала и растоптала, не заметив. Дай бог, чтобы у нее все получилось. Я только за. Прощать можно и нужно, мы все делаем ошибки. Тем более юные девочки, подростки. Я себя вспоминаю в 16-18 лет, ветер в голове (смеется). Чего только не было. А потом набираешься жизненного опыта и перестраховываешься, какие-то вещи не допустишь. Даниил Глейхенгауз правильно сказал — двери открыты для всех. Главное, чтобы человек понял и осознал сам, что он сделал не так.

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