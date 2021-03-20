Интервью с изобретателем современной системы оценок в фигурном катании Тедом Бартоном о предстоящем чемпионате мира.

Тед Бартон когда-то был перспективным фигуристом, но травмы не позволили ему выступать на взрослом уровне. Затем он работал тренером и подготовил нескольких сильных спортсменов для сборной Канады. Но главная заслуга Бартона — в роли функционера. Сначала он занялся реформами у себя дома (должность вице-президента Skate Canada Бартон занимает и сейчас), а затем принялся за международные проекты. Тед вошел в экспертную группу, которая разработала современную систему судейства в фигурном катании, которая пришла на замену шестибалльной.

Но сейчас Тед известен уже скорее как комментатор. Работает Бартон с крупнейшими канадскими телеканалами, американскими, медиаслужбой ISU и даже с Первым каналом. Именно Теда вы можете услышать, если включите международный поток на английском языке трансляций чемпионата России. «СЭ» связался с Бартоном накануне ЧМ, чтобы узнать мнение из-за океана о предстоящем турнире и форме российских спортсменов. Небольшой спойлер: Тед с завистью смотрит на состав российской команды и жалеет, что у сборной Канады сейчас таких кадров просто нет.

Невозможно учесть интересы всех стран, но ISU делает все, что в силах союза

— Как вы отреагировали на первые новости о том, что чемпионат мира по фигурному катанию в этом году все-таки состоится?

— Я, прежде всего, был очень рад за спортсменов. И рад, что Международный союз конькобежцев все-таки сумел организовать соревнования в наше непростое время. Мы очень надеемся, что все пройдет безопасно и все останутся здоровы к концу турнира, но мир фигурного катания выглядел совершенно пустым, и такой крупный турнир, как чемпионат мира, был жизненно необходим. Конечно же, я не беру в расчет Россию, потому что в вашей стране соревнований было предостаточно.

— Вы верили в такой исход в декабре, когда ISU отменили чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и юниорский чемпионат мира?

— Я верил, что такая возможность остается. И знал, что работники ISU стараются делать все, что в их силах, чтобы провести как можно больше стартов. Насколько я слышал, изначально было несколько планов действий в зависимости от того, как будет развиваться пандемия. Первый вариант предполагал проведение в штатном режиме «Гран-при» и среди взрослых, и среди юниоров, все крупные старты. Но ситуация пошла более трагическим путем, и реализовать эти планы не удалось. Но в следующем году союз постарается проводить все старты в штатном режиме. Естественно, с учетом требований безопасности и с постепенной вакцинацией тренеров, спортсменов, работников национальных федераций. Разрабатывается специальная программа, поэтому я верю в то, что у ISU все получится.

— ISU не смог сохранить для фигурного катания, скажем, чемпионат Европы, хотя те же чиновники от ISU провели в феврале чемпионаты континента по шорт-треку и конькобежному спорту. Разве после этого можно говорить о том, что работники союза сделали все, что было в их силах?

— Надо понимать, что в ISU не могли физически проработать сценарии для всех крупных турниров сразу, особенно для разных видов спорта. В конькобежном спорте получилось сделать «пузырь», в фигурном катании на тот момент — нет. Важным уроком для ISU станет чемпионат мира. Если на ЧМ в Швеции не будет никаких негативных происшествий, то в похожем формате организуют и большинство соревнований следующего сезона. Мы уже целый год живем в эпоху пандемии, но сейчас в большинстве стран мира соревнования вновь проводятся, возобновились тренировки. Где-то активно, где-то с ограничениями, но спорт восстанавливается, а значит, нужны и международные старты. Все хотят, чтобы привычная нам реальность восстановилась, но пока что нужно радоваться хотя бы такому исходу.

— Ключевая причина, по которой ЧМ в Стокгольме все-таки пройдет, — это предстоящая Олимпиада и необходимость разыграть квоты на Игры в Китае?

— Это важная причина, но не единственная. Не менее важно показать всему миру, что фигурное катание оживает после пандемии. Да, мы признаем, что почти целый год жили без крупных международных стартов, но уроки сделаны, опыт получен, дальше мы все надеемся, что соревнования отменятся больше не будут. Так что чемпионат мира и его успешное проведение напрямую повлияют на то, как пройдет следующий сезон.

— Правда, союз слишком поздно сообщил о своих планах проводить ЧМ, и в результате некоторые команды едут в Швецию не в лучшем состоянии. Разве это справедливо — разыгрывать олимпийские квоты в подобных условиях?

— Еще никогда в истории человечества не было историй, подобных той, что мы наблюдаем сейчас. И люди реагируют на пандемию по-разному — кто-то отказывается надевать маску и устраивает скандалы, кто-то болеет, кто-то сидит дома. И в каждой стране свои правила. Невозможно учесть интересы всех стран. Естественно, какие-то страны будут в более выигрышном положении. Но мы ничего не можем с этим сделать. Из-за проблем конкретных стран не должны страдать другие. Спорт нужно восстанавливать, и как можно скорее.

Что касается Канады, то тренировки у нас все-таки проводились. Профессионалы с лета не прекращали свою работу, выходили на каток. Пусть не в таком объеме, как российские спортсмены, но все же они готовились к чемпионату мира и постараются показать в Стокгольме свой максимум. Конечно же, не все будут выступать не в лучшей форме, но разве у нас были другие варианты? Здесь уже либо проводить соревнования, либо не проводить их вовсе. В любом случае мы вряд ли забудем как предстоящий чемпионат мира, так и весь последний год в целом. Давайте мыслить позитивно.

Если Трусова делает все свои элементы чисто, то обыграть ее практически невозможно

— Получается, сборная России, которая и тренировалась, и соревновалась, будет однозначным фаворитом в Швеции?

— Сборная России будет фаворитом прежде всего потому, что у вас очень сильные спортсмены. Можно вообще не говорить про ситуацию с коронавирусом и обсуждать исключительно спортивное мастерство — и здесь вам есть чем гордиться. Как канадцу мне сложно это признать, но я всегда стараюсь быть честным и по-хорошему вам завидую. У вас невероятная команда, особенно в женском одиночном катании. Удивительные девушки! Но приедут хорошие спортсменки и из Японии, Кореи, США. Скажу так — если россиянки будут выступать чисто и не допустят серьезных ошибок, то они будут очень высоко.

— В женском одиночном Россия может претендовать даже на весь подиум?

— Сложно гарантировать чей-то успех, особенно с учетом таких сложных программ, как у российских девушек. Но если Анна Щербакова сделает чисто и четверной лутц, и четверной флип, то она точно будет в числе лучших. Многого я жду и от Александры Трусовой, мне нравится смотреть на ее преображение, она действительно стала лучше кататься! И если она выдаст свой максимум, то конкурентов в мире против сложности ее контента просто нет. Что касается Елизаветы Туктамышевой, то ей попасть на пьедестал будет немного сложнее. Она очень сильный и харизматичный спортсмен. Но у нас есть еще и сильные спортсмены из других стран, которые составят ей серьезную конкуренцию. Я бы ждал две медали, но опять же — гарантий быть не может.

— Кто, на ваш взгляд, все-таки фаворит ЧМ — Анна Щербакова или Александра Трусова?

— Если судить по тому, как проходил этот сезон, то скорее Щербакова. Анна провела его ровнее, увереннее, выдала невероятные прокаты на чемпионате России и достойно выступала на других стартах. Трусову стоит похвалить за ее прогресс в артистизме и катании, но и о своей технике она не забывает. Она хочет выиграть все и изучить все возможные прыжки, комбинации прыжков. Конечно же, если она сможет усложнить свою программу и сделать все элементы чисто, то обыграть такую фигуристку будет невозможно. Но все наши расклады не имеют ничего общего с реальностью, потому что на соревнованиях, особенно на таких волнующих, как чемпионат мира, может произойти все что угодно.

— Вы можете сравнить Трусову эпохи Тутберидзе и Трусову сейчас, когда она тренируется у Евгения Плющенко?

— Я думаю, что в случае с Трусовой не стоит говорить о ее тренерах. На льду я прежде всего вижу не Тутберидзе или Плющенко, я вижу молодую девушку и удивительную спортсменку. Трусова — невероятный талант, поэтому не столь даже важно, с кем и где она тренируется — в России, Америке, Японии. Она удивительная, и сейчас мы видим становление ее таланта, она развивается как фигурист, как личность. Тренер — важная часть успеха фигуриста, но тренер не может откататься за тебя. Трусовой много дала Тутберидзе, они работали вместе много лет, и именно с Этери Александра стала мировой звездой. Сейчас Плющенко продолжает развивать Трусову и раскрывать ее с новой стороны. Но важнейшее значение имеет только сама спортсменка — это она делает четверные, вращения, она катается и совершенствует свое мастерство. Это ее работа, а не кого-то другого.

Семененко нельзя ошибаться — ему не хватит авторитета на международной арене

— В мужской сборной России будут выступать Михаил Коляда и молодой спортсмен Евгений Семененко. Что вы думаете об их шансах и перспективе для сборной России завоевать третью квоту на Олимпиаду?

— Для начала хочу отметить Коляду. Он очень удивил меня в этом сезоне. Он всегда был хорош, но в этом сезоне он стал по-настоящему большим фигуристом. И если он выступит уверенно, не допустит серьезных ошибок, то у Михаила отличные шансы на высокие места. Правда, надо понимать, что конкуренция в мужском одиночном серьезная,и, помимо Коляды, на турнире будут иные сильные спортсмены — Юдзуру Ханю, Винсент Чжоу, Нэтан Чен, Шома Уно и другие ребята. Так что борьба будет напряженной, но Коляда сможет удержаться на одном уровне с мировой элитой, если справится с технической частью своей программы.

Что касается Семененко — это начинающий спортсмен, у которого все впереди. Может, в один день он покажет себя и всех нас удивит, но пока что ждать от него многого не следует. Его задача — получить на турнире опыт и наслаждаться моментом. Проблема Евгения — это нестабильность. Иногда он выступает очень хорошо, но иногда допускает серьезные ошибки. И мы не знаем, как он сможет совладать с эмоциями. А ошибаться ему нельзя, потому что авторитета на международной арене ему не хватит, и результат будет плачевным. Тот же Коляда даже в случае ошибок в прокате может претендовать на высокую позицию за счет своих вращений, катания, опыта. Но Семененко пока что только развивается, и ему нужно идеальное выступление, чтобы выступить успешно. О медали мы вряд ли говорим, но достойно представить страну и решить задачу с олимпийским отбором он может.

— Семененко представит на ЧМ необычную программу под «Бандитский Петербург» — с такой музыкой выступал еще Евгений Плющенко, а тематика выступления — милиция России 1990-х. На ваш взгляд, не столкнется ли Евгений с проблемой недопонимания судей на ЧМ?

— К сожалению, мне не удалось внимательно ознакомиться с его программами и изучить, о чем они. Но мое мнение в данном случае и не играет никакой роли. В правилах Международного союза конькобежцев есть четкие требования к образам и музыке, и только судьи определяют, насколько тот или иной образ подходит под эти критерии и их представления о прекрасном в фигурном катании. Я сам никогда не судил, и у меня будет исключительно непрофессиональное мнение, поэтому я бы оставил этот вопрос на откуп судьям. Они свое дело знают хорошо.

— В России на местных соревнованиях, судя по всему, пытались завышать оценки своим фигуристам, очевидно, чтобы поднять их рейтинг в глазах судей перед чемпионатом мира. Насколько такая тактика может помочь российской команде?

— Я не верю, что судьи на таком соревновании, как чемпионат мира, будут ориентироваться на предыдущие соревнования. Как спортсмены приезжают на ЧМ только самые сильные, ровно так же и судьи на ЧМ только самые опытные и профессиональные. Но у меня нет вопросов и к российским судьям. Я смотрел почти все ваши крупные соревнования и могу сказать, что в России судьи провели отличную работу. Люди могут быть не согласны с результатами, но это чаще всего связано с симпатиями к какому-то конкретному фигуристу. Я много лет в спорте и могу точно сказать: практически все судьи работают честно. А то, что оценки на национальных стартах немного выше, чем на международных, — это нормальная практика, и встречается это явление не только в России. Но на чемпионате мира работает независимая судейская панель, она оценивает спортсмена с чистого листа, и распределяться места будут исключительно исходя из выступлений фигуристов здесь и сейчас.

— Пару слов о парном катании. Мы не знаем, в какой форме китайская пара Суй Вэнцзинь — Цун Хань — они пропустили национальные старты, не выступали много времени. Это значит, что фаворитами можно считать россиян?

— Мне очень нравятся все три российские пары. Они очень разные, и каждая хороша по-своему. Бойкова с Козловским за последние три сезона показали феноменальный прогресс, Тарасова с Морозовым в прошлом году были не в лучшем состоянии и сталкивались с рядом непростых вызовов, но сейчас они готовы как никогда раньше. Они стали единым целым, и смотреть на их выступления — одно удовольствие. Мишина с Галлямовым — новая, молодая пара, которая стала серьезным соперником для тех же Бойковой и Козловского. Так что в России — отличная команда в парном катании, и возможно, именно здесь позиции вашей страны наиболее крепки. Но китайская пара — это нечто особенное. Мы даже не говорим про технику — они творят магию на льду, и, когда ребята в хорошей форме, наблюдать за ними одно удовольствие. Поэтому, чтобы точно говорить о перспективах в парном катании, надо разобраться, в каком состоянии будут на чемпионате мира Суй Вэнцзинь и Цун Хань.

— В танцах на льду, вероятно, Россию тоже ждет успех, поскольку Пападакис и Сизерон чемпионат мира пропускают?

— Я не всегда понимаю все тонкости танцев на льду, которые видят специалисты, но я вижу хорошее катание. И на чемпионате мира последняя разминка от и до — это невероятно высокий уровень. Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым — очень сильные спортсмены, хорошо готовы и Александра Степанова с Иваном Букиным. Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро тоже выступают неплохо. Но заранее сказать, кто конкретно займет какие места, я не могу, это зависит от их выступлений. Ведь в Европе и США было не так много стартов, и мы не можем судить о состоянии спортсменов из этих стран. Мне кажется, что уровень катания у шестерки лучших пар мира примерно одинаковый, а дальше решают уже технические детали. Я их не вижу, но их видят судьи. И лично я предпочитаю доверять мнению профессионалов.