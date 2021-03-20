Плющенко vs Тутберидзе не только в женском одиночном! На чемпионате мира будет целый чемпионат русских эмигрантов

Отдельный зачет для наших за рубежом.

22 — 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. С учетом отмены предыдущего чемпионата это главный турнир за двухлетний цикл и последний перед Олимпиадой. Интриг полно — от борьбы Ханю и Чена до модных в последние дни разборок России и США, но в баттле танцоров, а не президентов.

«СЭ» предлагает рассмотреть еще одну интригу турнира. Понятно, что сборная России как команда ФСР будет бороться за медали во всех четырех видах, но помимо нее на чемпионате мы насчитали более 20 человек, которые либо родились в России, либо в ней проживают — и ровно по пять-шесть в каждом виде программы. Среди них есть и люди с необычными судьбами, и те, кто просто умело сменил гражданство. Многие из них — именно спортивные эмигранты, а тренироваться остались в России.

Мужчины

Морис Квителашвили (Грузия) — 248,58

Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 230,54

Николай Майоров (Швеция) — 218,07

Константин Милюков (Белоруссия) — 199,19

Михаил Шайдоров (Казахстан) — 164,09

Квителашвили, Литвинцев и Милюков в свое время даже представляли Россию, но сменили гражданство, Майоров — сын и подопечный известного советского фигуриста и тренера Александра Майорова, хотя родился уже в Швеции, Михаил Шайдоров, по информации ISU, проживает и тренируется в Сочи, хотя сам из Алматы.

Отметим, что приведенные выше баллы даны по официальным профайлам ISU, хотя за этот сезон кое-что изменилось. То ли федерация просто не считает этот сезон действительным, то ли (скорее всего) ленится.

Так, на Гран-при России Литвинцев набрал 240 баллов, а Квителашвили аж 275, но в Гааге на недавнем турнире грузин резко обвалился до 205. Всё это дарит главную интригу в «эмигрантском» чемпионате — подопечный Плющенко vs подопечный Тутберидзе.

Формально, конечно, с Литвинцевым летит Сергей Розанов, но принадлежность к «Ангелам Плющенко» никто вроде бы не отрицает. И здесь вполне может завязаться не менее упорная борьба, чем у Щербаковой с Трусовой. Правда, скорее за место в десятке, чем за медаль.

Кстати, и 26-летний казанец Милюков, который разменяет опасную отметку «27» на самом чемпионате, в этом сезоне набирал 236 баллов на формально международном турнире в Минске. Так что и он недалеко. А вот Майорову и Шайдорову вряд ли поможет даже лояльное судейство.

Женщины

Екатерина Куракова (Польша) — 201,47

Виктория Сафонова (Белоруссия) — 192,49

Екатерина Рябова (Азербайджан) — 187,77

Алина Урушадзе (Грузия) — 179,50

Нелли Иоффе (Израиль) — 144,13

Тоже очень интересная компания. Куракова долгое время подавалась в России как подопечная Брайана Орсера, но в этом году она пошла по пути Евгении Медведевой и в том числе из-за пандемии сменила тренера на итальянца Лоренцо Магри. Давно не выступала, но уже пробивала отметку в 200 баллов и на европейских турнирах казалась одной из тех, кто может стать первой за русскими фигуристками.

Сафонова, занимающаяся в «Коньке Чайковской» «Самбо-70», русских даже в этом сезоне обыгрывала. Это было в Минске на встрече с Софьей Самодуровой и Анастасией Гуляковой — не самыми слабыми фигуристками группы Алексея Мишина. Тогда Сафоновой тоже удалось прыгнуть за 200 — но это было при белорусской судейской бригаде. Откатав «Болеро» — а вы говорите, Валиева не тянет!

Рябова в этом сезоне ушла от Александра Волкова из «Ангелов Плющенко» и стала тренироваться с родителями. На Гран-при России она финишировала девятой с результатом 167,85.

И того меньше у Урушадзе (150), которая тренируется в Москве со Светланой Соколовской, и Иоффе, родившейся в Муроме, но вместе с тренером Светланой Пановой проделавшей путь до сборной Израиля. Интересно, что в прошлом году ее отбор на чемпионат мира спровоцировал скандал — выигравшая национальный чемпионат Алина Ющенкова возмутилась в Instagram, что отправили не ее. В этом году никаких данных об оффлайн или онлайн-чемпионате Израиля в Интернете нет, так что мы можем сделать вывод, что Иоффе послали за прошлые заслуги, которые довольно сомнительны. Ну и для добавки можно напомнить, что сестра Ющенковой Виктория пыталась выступить в этом сезоне на Кубке России, но была дисквалифицирована, так как не имела на это право из-за присутствия в израильской сборной. В общем, настоящий кагал.

Пары

Богдана Лукашевич/Александр Степанов (Белоруссия)

Лана Петранович/Антониу Соуза-Кордейру (Хорватия) — 153,99

Елизавета Жук/Мартин Бидар (Чехия) — 143,03

Анастасия Метелкина/Даниил Паркман (Грузия)

Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 158,87

Дарья Данилова/Михель Циба (Нидерланды) — 135,71

Пары и танцы — еще более искусственный в этническом плане виды. Здесь возможны грузинские пары Анастасия Метелкина и Даниил Паркман, украинцы и русские кочуют в США, по Европе и Израилю, в общем, если бы был заказ на постройку «русского мира» в фигурном катании, то за несколько лет можно было бы проводить чемпионаты только среди наших.

Не у всех вышеперечисленных пар в принципе есть международные результаты, а некоторые из них набирают в сумме столько, сколько российские лидеры получают за одну произвольную. Тем не менее, попасть в топ-18 пар мира — уже престижно. К сожалению, сейчас это вид во многом развивается благодаря миграциям. На этом чемпионате из небольших фигурных стран только Австрия, Германия и Украина сумели привезти чисто свои пары, которые тренируются дома со своими тренерами. Даже в легендарной британской паре с 41-летней Зоей Джонс будет кататься француз Кристофер Бояджи.

В самой Франции в свою очередь одна из пар — Клео Амон/Денис Стрекалин. Мы не включили его в список, поскольку он родился в Симферополе все-таки до 2014 года. Отдельная история — Антониу Соуза-Кордейру, португалец, родившийся в Москве и здесь же тренирующийся, и представляющий Хорватию. Фанатам Медведевой особенно понравится, что выступают они за клуб «КК Медо».

Ну а фавориты в этой подборке — Лукашевич/Степанов, недавно перешедшие в сборную Белоруссии, и Щетинина/Мадьяр, которых можно было увидеть на Гран-при России, причем для написания буквы Щ на титре понадобилось пять букв — CHTCH.

Танцы

Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 193,47

Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) — 172,15

Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 167,28

Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 169,59

Анна Яновская/Адам Лукач (Венгрия) — 161,40

Екатерина Кузнецова/Александр Колосовский (Азербайджан)

Очевидным фаворитом является пара Александра Жулина со жгучим испанским кировчанином Кириллом Халявиным. В свое время у Жулина был целый калейдоскоп из фигуристов абсолютно разных стран — весьма вероятно, что это отсылка к стратегии Натальи Линичук, которая в свое время еще в 1990-х таким образом повышала шансы своих подопечных на высокие оценки от зарубежных судей.

Отдельно надо сказать, что из-за травмы не выступит прекрасный дуэт Мария Казакова/Григорий Ревия, вице-чемпионы мира по юниорам и победители юниорского Гран-при.

Ну а самая, возможно, необычная история у Катарины Мюллер из Нижневартовска. Ее предки — немцы, в советское время их депортировали в Казахстан, потом они все-таки обосновались в Сибири, а в 90-х по специальной программе вернулись на историческую родину.

Неисповедимы пути фигуристов, особенно российских. Учитывая уровень этого спорта в стране, это объяснимо. Но на чемпионате мира его предстоит доказывать с нуля.