Штаб Тутберидзе нашел лазейку в правилах ЧМ-2021. Команда едет в полном составе

С какими ограничениями столкнется в Стокгольме сборная России по фигурному катанию.

Через неделю в столице Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Большое счастье, что спустя год ISU все-таки набрал воздуха в грудь и выдул из себя «пузырь», необходимый для проведения соревнований. Впрочем, Россия на протяжении всего сезона показывала, что проводить топовые старты можно и без лагерных порядков. Правда, за нее пришлось платить заболеваниями спортсменов. Этакая воплощенная в жизнь идея коллективного иммунитета, которую первоначально хотела взять на вооружение именно Швеция.

Что окажется сильнее — сохранение практики с последствиями для здоровья или сидение взаперти с минимумом соревнований, покажет противостояние России и мира на чемпионате. У наших есть шансы на медали во всех видах программы, в том числе на три золота и около шести-семи медалей в общей сумме. Но что точно — в Стокгольме будет фигурное катание, которое у нас не видели даже в осенний пик пандемии и которое очень понравится американскому критику России Филиппу Хершу. Масочно-дистанционное, с жесточайшими порядками и минимумом разрешенных действий.

Как будет жить сборная России

Сборная России прибудет в Стокгольм 20 марта отдельным чартером, на который поместится вся делегация из 55 человек. На арене «Глобен» будет «пузырь», а фигуристы поселятся в отеле, который с ней соединен. Давайте расскажем, как будет устроен чемпионат мира для конкретного российского фигуриста, например для Анны Щербаковой.

С каждым спортсменом может поехать только один тренер. Таким образом, формально рядом с Щербаковой мы сможем увидеть только Этери Тутберидзе, еще одного тренера, Сергея Дудакова или Даниила Глейхенгауза, могут записать на Мориса Квителашвили. Однако как рассказал «СЭ» глава «Самбо-70» Ренат Лайшев, в Стокгольм отправится весь триумвират:

— Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов, — доходчиво объяснил руководитель.

Команда Тутберидзе всегда славилась умелым использованием правил. Алина Загитова на Олимпиаде прыгала как можно больше прыжков во второй половине программы — чтобы получить максимум надбавок. Да и сейчас сами судьи признают, как штаб «Хрустального» изучает документы ISU и находит детали, играющие на руку их фигуристам. Использовали они их и сейчас.

С российской стороны предпринимались другие попытки обойти ограничения, так как на чемпионате мира запрещены так называемые шапероны, сопровождающие лица. Ими часто являются родственники фигуристов. Однако перезаписаться в массажиста или иного члена персонала удалось не всем.

Анна Щербакова, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Официальных лиц разрешено минимум. Если на борту 55 человек, среди которых 20 спортсменов и, вероятно, столько же тренеров плюс работники Первого канала — сами понимаете, что делегация федерации минимальна. Однако президент ФФККР и по совместительству главный тренер сборной Александр Горшков и генеральный директор Александр Коган смогут поехать. Сам Горшков сказал «СЭ», что пока не будет комментировать детали списка.

От спортсменов и членов делегаций требуют как можно меньше контактировать между собой в гостиницах. Лишать аккредитации Тутберидзе, лучшего тренера мира по версии ISU, за посещение номера Щербаковой, конечно, не будут. Но приветствовать это в союзе точно не собираются. Контактировать с людьми на других этажах, по нашей информации, даже запрещено. Так что сидим в номерах, проходим тесты и ежедневно заполняем анкеты, в которых надо указывать температуру и другие показатели. Кстати, температуру будут измерять при входе на арену, что тоже актуально для Анны с учетом истории на чемпионате России.

Покидать «пузырь», разумеется, запрещено — никакого шопинга и прогулок по линдгреновским местам. Выход за пределы «пузыря» будет равносилен снятию с чемпионата.

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На катке все еще жестче

На самой арене, в отличие от Кубка России и других национальных соревнований, почти невозможно будет увидеть лицо фигуристов вне льда. Когда мы в теории можем увидеть Щербакову, Трусову, Коляду и всех остальных без маски:

— в зоне разминки и рядом с выходом на лед,

— на льду во время соревнований (ну хоть так, слава богу!),

— во время фотографирования на аккредитацию,

— во время приема пищи,

— при объявлениях официального диктора.

Все. Kiss&cry в масках, подиум и церемония награждения — в них же. На пьедестале будут запрещены объятия. То есть даже если Трусова и Щербакова захотят поздравить друг друга, им придется это сделать вдали от соглядатаев ISU.

Есть в правилах и другие положения, которые после просмотра российских соревнований выглядят дико. Запрещено бросать цветы и другие предметы на лед — весной в «Мегаспорте» об этом объявлять перестали. «Если фигуристам предложат подарки, они должны вежливо отказаться», — говорится в положениях ISU о соревнованиях. Правда, в Стокгольме не будет зрителей. Букет могут подарить разве что судьи или фигуристы друг другу. Отдельно прописано, что во всем дворце и отеле крайне нежелательна оплата наличными.

Как таковых жеребьевок тоже не будет. Стартовые номера перед короткой программой будет вынимать технический контролер, а за этим разрешат понаблюдать двум лидерам команд — они должны удостовериться, что обмана нет. Хотя проверить, нагреты ли шары, они не смогут. А в произвольных программах наконец впервые за долгое время будет применен обратный порядок старта. Он должен заодно усилить интригу.

Социальная дистанция — даже на льду

Вход в раздевалки также ограничен — приоритет тем, кто скоро выступает. Условная Щербакова должна будет протереть свое место до и после использования — лавку, вешалки и все остальное, чего она касалась. Теоретически россиянку могут даже выгнать из зоны разминки или не допустить в нее, если там, по мнению организаторов, окажется слишком много людей. Тутберидзе и вообще кому бы то ни было заходить в разминочную зону запрещено — там могут быть только фигуристы. После использования матов, тренажеров или других снарядов фигуристы опять же должны всё промыть.

Также мы не должны увидеть фирменных бросков курток своим тренерам перед прокатами. Фигуристов просят взять с собой «только минимум необходимого» и воздержаться от передачи личных вещей членам сборной. Если что-то хочется бросить — то в корзину, а волонтер с санитайзером наперевес все донесет до выхода с катка. Нельзя даже касаться бортов!

Если трио Тутберидзе — Дудаков — Глейхенгауз все же доберется до Стокгольма, кому-то из них придется пережидать разминку за пределами катка: согласно гайдлайнам ISU разрешены только два члена команды у бортика для одного спортсмена и один медик. А вот во время соревнований третий уже может подходить. Как это будет выглядеть — непонятно. Глейхенгауз и Дудаков будут выбегать из-за кулис с первым аккордом O Doux Printemps?

По крайней мере во время разминок фигуристам не нужно соблюдать дистанцию. А вот во время показательных выступлений между ними даже на льду должна соблюдаться социальная дистанция. И групповые номера должны быть поставлены с учетом ее соблюдения!

В общем, это будет исторический чемпионат. Теперь главное, чтобы из закрытого Новогорска все до «пузыря» доехали и вовремя из него выехали и никто не заболел. От обилия медалей и выигрыша медального зачета, кажется, наших соперников может спасти только подобный форс-мажор.