Сколько золота возьмут российские фигуристы на ЧМ? Поборется ли Трусова с Щербаковой?

Без гимна и флага, но с реальными шансами победить весь мир.

С 24 по 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. На ЧМ-2021 разыграют квоты на следующий ЧМ и на ОИ-2022. Наши спортсмены поборются во всех видах, и на успехи россиян можно делать интересные ставки. Например, пари на хотя бы одно «золото» России доступно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первый депозит.

ЧМ-2021 по фигурному катанию: дата и место

Стокгольм получил право проведения ЧМ-2021 в июне 2018 года — это первый для шведской столицы чемпионат мира по фигурному катанию с 1947 года. Поэтому спортивные власти страны делали все возможное, чтобы сохранить возможность его проведения.

Хотя опасения были — например, до ноября на соревнования в Швецию могли въезжать только спортсмены из Евросоюза, а в декабре в стране отменили все национальные старты у фигуристов до конца сезона.

Но в итоге решение удалось найти, и с 24 по 28 марта чемпионат пройдет на льду знаменитой арены «Глобен», построенной в 1989 году. Ее трибуны рассчитаны почти на 14 тысяч болельщиков, но это теперь не имеет никакого значения, потому что соревнования состоятся без зрителей.

«Пузырь» для всех

Нынешний чемпионат удалось сохранить только благодаря очень жестким мерам безопасности, прописанным в медицинском регламенте. ЧМ-2021 пройдет в «пузыре» — все спортсмены, тренеры, персонал команд и участники делегаций будут жить в гостинице при арене и выходить из номеров только на тренировки и выступления. Свободное перемещение и тем более прогулки под запретом.

Также ограничено количество тренеров и других сопровождающих лиц. Всех присутствующих обяжут регулярно сдавать тесты на коронавирус, а почти везде за пределами льда необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Состав сборной России по фигурному катанию

У российской сборной почти максимальная квота — по три места в турнирах у женщин, танцевальных и спортивных пар и два участника у мужчин. Поскольку перспективы проведения главных международных стартов сезона долгое время оставались туманными, отбор в национальную команду тоже тянулся долго. Не прибавлял ясности и коронавирус, которым переболели многие фигуристы.

Осенью состоялись этапы Кубка России, по итогам которых определился состав участников национального чемпионата. Победители стали первыми членами сборной России нового созыва — Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин. Остальных должны были добрать на нескольких стартах в новом году.

В итоге в трех дисциплинах — у женщин и в обоих парных видах — было решено предоставить места и серебряным призерам чемпионата России. В их числе оказались Александра Трусова (ставшая второй Камила Валиева не может поехать на ЧМ-2021 из-за возрастных лимитов), Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро.

Оставшиеся места разыграли в финале Кубка России, прошедшем в последние дни февраля в Москве. Там в команду отобрались действующие чемпионы Европы в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также опытная Елизавета Туктамышева. Она является чемпионкой мира еще 2015 года, но с тех пор ни разу не участвовала в подобных турнирах.

Кстати, на победу на ЧМ-2021 любого из представителей России можно сделать ставку в БЕТСИТИ, да еще и получить бонус до 10 000 рублей.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будет ли звучать гимн России

На российских спортсменов будут распространяться ограничения, предусмотренные декабрьским вердиктом CAS по делу ВАДА против РУСАДА. В них входит запрет на выступления под названием «сборная России», а также использование национального флага и гимна.

Поэтому в Стокгольме наши фигуристы выступят как «команда Федерации фигурного катания на коньках России», или сокращенно FSR (Figure Skating Russia). А также с символикой национальной федерации на форме и флаге.

Вместо гимна, как и на других стартах под эгидой ISU, будет использоваться фрагмент вступления из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского продолжительностью в одну минуту.

Главные фавориты

При максимально удачном раскладе есть шансы на то, что российские фигуристы увезут домой все золото мира. Хотя этот вариант труднодостижимый.

Кстати, у БЕТСИТИ есть специальная опция — можно поставить на то, сколько именно побед одержат представители России на ЧМ-2021.

Например, вариант «больше 0,5» (то есть хотя бы одна) оценивается коэффициентом 1.05, а вот «больше 3,5» (то есть все первые места) — в 25.0.

Наш прогноз — рискнуть, но не безрассудно, и выбрать вариант «больше 2,5» за 3.20. Почему? Давайте посмотрим.

Самый «железный» вариант с точки зрения золотого запаса — женское одиночное катание. Здесь главный фаворит — Щербакова, на которую БЕТСИТИ дает коэффициент 1.80. Вероятность успеха других россиянок оценивается заметно ниже — на Трусову 3.00, на Туктамышеву — целых 15.0

Эксперты советуют присмотреться к лидеру сборной Японии Рике Кихире за 3.00. Но наш совет — верить в Щербакову, которая гораздо стабильнее конкуренток.

Еще один вид программы, где россияне главные фавориты — танцы на льду. В Швецию не поехали действующие чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. В их отсутствие наибольшие шансы на победу у Синициной и Кацалапова — БЕТСИТИ оценивает вероятность коэффициентом 2.00.

Впрочем, совсем рядом американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью — 2.20. И обратите внимание на чемпионов России Александру Степанову с Иваном Букиным 5.00.

Самая запутанная ситуация — у спортивных пар, где российские дуэты Тарасова/Морозов (коэффициент 2.30), Бойкова/Козловский (3.50) и Мишина/Галлямов (3.50) будут биться за победу с китайцами.

Поднебесную представляют действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун (2.00), а еще есть Пэн Чэн и Цзинь Ян (4.00). Ситуация осложняется тем, что из-за специфичного сезона не совсем понятно, в какой форме сейчас фигуристы из Китая. Можно рискнуть и довериться Тарасовой и Морозову.

Единственная дисциплина, где россиян нет в претендентах на золото — это мужское катание. Здесь выше других котируются гегемоны последних лет, американец Нэйтан Чен (коэффициент 1.50) и японец Юдзуру Ханью (2.50). Скорее всего, они и разыграют первое место.

Олимпийский призер Михаил Коляда (7.00) преобразился в нынешнем сезоне, но вряд ли он пока способен на равных биться с двумя титанами. Для него большим успехом станет и бронзовая медаль.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Турнир в Стокгольме покажет на Первом канале и его официальном сайте 1tv.ru. Причем большую часть соревнований можно будет увидеть в телеэфире.

Комментировать ЧМ-2021 будут привычные всем болельщикам Александр Гришин и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. А вот Татьяны Тарасовой не будет — третьим ведущим в репортажах станет призер Игр, а также известный постановщик и продюсер Илья Авербух.

Причем комментаторы отправляются в Стокгольм одним чартером со всей российской делегацией и будут находиться с ними в «пузыре».

Расписание ЧМ-2021 по фигурному катанию

Первыми в борьбу за медали в Стокгольме вступят девушки, это произойдет в среду утром. А вот первый комплект наград на турнире будет разыгран в четверг в парном катании — спортивные дуэты с интервалом в сутки откатают короткую и произвольную программы. Мужчины определят сильнейших в субботу утром, а завершат ЧМ-2021 танцоры.

Главный для российских болельщиков вид программы — женское одиночное катание — финиширует в пятницу. И если вы болеете за Щербакову, Туктамышеву или Трусову, то можете сделать ставку на любимую фигуристку с приятным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Расписание турнира:

24 марта

12.00 Женщины, короткая программа

20.30 Пары, короткая программа

25 марта

13.30 Мужчины, короткая программа

20.10 Пары, произвольная программа

26 марта

13.00 Танцы на льду, ритм-танец

20.00 Женщины, произвольная программа

27 марта

13.00 Мужчины, произвольная программа

19.00 Танцы на льду, произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления