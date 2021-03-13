Олимпийская чемпионка Сочи — в видеоблоге на YouTube-канале «СЭ».

Аделина Сотникова — фигуристка, которая всегда будет ассоциироваться с прорывом. В 2014-м она первой в истории выиграла золото Олимпийских игр в женском одиночном катании для России. За что уже в этом сезоне, спустя семь лет, первой получила памятный знак федерации за достижении в фигурном катании — по-видимому, вскоре это будет наш аналог Зала Славы. В этом же сезоне чемпионка открыла собственную школу — SotkaSchool, которая уже начала завоевывать первые награды на детских соревнованиях.А теперь Аделина — еще и видеоэксперт! Специально для «СЭ» она выбрала главные темы в мире фигурного катания за последние недели и самые интересные комментарии по ним. Просим любить и жаловать — Аделина Сотникова читает Instagram!

А для тех, кто предпочитает читать — текстовая версия ниже.

О съемках Елизаветы Туктамышевой в журнале Maxim и попадании на чемпионат мира

— Я очень люблю Лизу Туктамышеву, она спортсменка с большой буквы, трудоголик. Сняться в журнале Maxim — ее решение. То, что она делает тако й контент, не мешает ей отобраться на чемпионат мира. Ей это прибавляет сил и дает уверенность. Она прекрасно себя чувствует в своем теле и показывает всему миру, что она имеет право на такие съемки. Она может показать и тело, и шикарные прокаты. У меня лично к ней вопросов нет.

На чемпионате мира жду от Лизы отличных прокатов. Хочется, чтобы турнир подарил ей надежду и шанс попасть на Олимпийские игры, — сказала Сотникова в ответ на комментарии болельщиков.

О переходе Алены Косторной к Этери Тутберидзе

— Переход Косторной касается лично ученика и тренера. Все мы знаем, что Алена давно тренируется у Этери Георгиевны. Она ее вырастила и дала шанс на выступления на международной арене. Но не всегда отношения между учеником и тренером складываются так близко, как хотелось бы. Фигурист начинает искать, где ему будет лучше, пробует разные варианты. Переходит к другому тренеру, может быть, у него становится их два, три.

Тому, что происходит сейчас, множество причин. Много пишут о здоровье Алены. Нужно поправить ее здоровье, а потом начинать какую-то работу, чтобы подняться на ту ступеньку, где она была. Ей кажется, что там, где она была раньше, принимались лучше решения, может быть, ей просто хочется вернуться домой, в семью, в которой она была

О неожиданном успехе Майи Хромых на финале Кубка России и ее перспективах

— Я хочу поддержать Майю Хромых, потому что переходить с юниорского на взрослый уровень — не всегда просто и не у всех есть для этого психическая уравновешенность. У взрослых надо показывать не то, что 100, а 200 процентов своих возможностей, чтобы заинтересовать и зрителей, и судей. Чтобы судейская бригада подошла к тренеру и сказала: «Вот эта девочка — классная!» Когда я смотрела финал Кубка России, она меня впечатлила. Почти все девочки Этери Георгиевны прыгают четверные, это не может не удивлять. Это большой труд, колоссальная работа на катке и в зале, трудно представить, сколько часов нужно провести на льду и в зале, чтобы собрать это всё и показать на соревнованиях.Майе я желаю удачи, не теряться и исполнить свои желания.

О выборе мужского состава сборной на ЧМ после Кубка России

— Я скорее болела за Марка Кондратюка, так как я этого человека знаю очень давно. Когда я тренировалась в ЦСКА, он тоже там был, и я его помню с малых лет. По итогам чемпионата и финала Кубка России на чемпионат мира у нас едут Миша Коляда и Женя Семененко. Вижу, как поддерживали Женю в соцсетях, но я его еще не очень хорошо знаю, мало видела его на соревнованиях. Наверное, я бы хотела, чтобы в сборную попал Марк или Дима Алиев. Но опять же, решаю не я, а наша федерация фигурного катания. Так что Жене удачи!

О работе судьей на Кубке Первого канала и идее посоревноваться с командой Загитовой

— Прочитала у себя в комментариях, что на Кубке Первого канала надо было делать капитанами двух олимпийских чемпионок, Алину Загитову и меня. Это хорошая идея для следующего турнира! Если мне вдруг предложат, я с удовольствием соглашусь. Кубок получился интересным, за ним реально следила вся страна.

Меня пригласили стать судьей на прыжковом турнире, и это был необычный опыт. Я всегда поддерживала наших спортсменов, а тут пришлось их судить. Конечно, это было сложно. С одной стороны, не хочется никого обидеть, с другой — хочется делать вс? честно, чтобы люди понимали, кто что сделал и где ошибки.

В будущем я, наверное, не готова становиться судьей. Я лояльно отношусь, с любовью к человеку. Не хочется, чтобы его надежды терялись из-за того, что Сотникова поставила «ноль»

О популярности российских фигуристок и репосте Трусовой от Шэрон Стоун

— Это круто, что российские девчонки радуют и дарят любовь не только нашим болельщикам, но и людям за рубежом. А Шэрон Стоун — вообще огонь! Мне, правда, голливудские актеры еще не писали, но я не теряю надежды и верю, что напишут и поздравят меня как тренера. (смеется).