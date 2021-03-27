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Щербакова была снова проверена РУСАДА на допинг

10:10
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Чемпионка мира в женском одиночном катании фигуристка Анна Щербакова прошла тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе-феврале 2021 года, информирует ТАСС.

В первые два месяца года были протестированы еще три фигуриста: Александра Бойкова, выигравшая вместе с Дмитрием Козловским бронзу ЧМ-2021 в парном катании, а также танцор Иван Букин и одиночник Михаил Коляда, которые продолжают борьбу за медали турнира.

Щербакова в 2020 году проверялась на допинг инспекторами Российского антидопингового агентства четыре раза (дважды — в декабре) и стала тогда самой тестируемой РУСАДА фигуристкой. В 2019 году эта фигуристка была проверена три раза, в 2018-м — один.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11009635

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