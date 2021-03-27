Фигуристка Щербакова о победе на ЧМ в Стокгольме: «Нет слов, одни эмоции»

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Пока что нет слов, одни эмоции», — написала спортсменка у себя в Instagram.

Щербакова стала лучшей по итогам короткой и произвольной программ, набрав 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46), третье место — у Александры Трусовой (217,20).