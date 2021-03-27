Чемпионат мира по фигурному катанию: произвольные программы мужчин

27 марта завершится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В субботу мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец , Юма Кагияма — 2-й, американец Нэтан Чен — 3-й, россиянин — 4-й, Евгений Семененко — 10-й. Начало — 13.00 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 15:00).

Первая разминка

1. Александр Селевко (Эстония)

2. Донован Каррильо (Мексика)

3. Иван Шмуратко (Украина)

4. Морис Квителашвили (Грузия)

5. Николай Майоров (Швеция)

6. Цзинь Боян (Китай)

Вторая разминка

7. Алексей Быченко (Израиль)

8. Лукас Бричги (Швейцария)

9. Константин Милюков (Беларусь)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Денис Васильев (Латвия)

12. Михал Бржезина (Чехия)

Третья разминка

13. Янь Хань (Китай)

14. Маттео Риццо (Италия)

15. Евгений Семененко (Россия) — 15.27

16. Кевин Аймо (Франция)

17. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

18. Джейсон Браун (США)

Четвертая разминка

19. Шома Уно (Япония)

20. Киган Мессинг (Канада)

21. Михаил Коляда (Россия) — 16.22

22. Нэтан Чен (США)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Юдзуру Ханю (Япония)

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция ЧМ-2021 по фигурному катанию