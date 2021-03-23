Щербакова: «Надо не искать преимущество над другими, а стараться качественно выполнить свою работ»

Фигуристка сборной России Анна Щербакова оценила свою готовность к старту чемпионата мира, который пройдет в Стокгольме.

«Это пока секрет даже для меня. Посмотрим по ходу короткой программы. Дальше у нас будет день перерыва. Все будет зависеть от моей формы и состояния. Но в произвольной программе все будет в порядке.

Так как весь сезон не было международных стартов и мы не сталкивались с соперниками из других стран, то надо не искать преимущество над другими, а стараться качественно выполнить свою работу. Постараюсь в каждой программе показать все то, что мы наработали за это время. Чтобы у меня не было к себе самой вопросов», — сказала Щербакова в интервью для Fuji TV.

Напомним, помимо Анны Щербаковой в женском одиночном катании за Россию на чемпионате мира выступят Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.