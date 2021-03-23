Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, с какой программой выступит на чемпионате мира в Стокгольме.

«В короткой у меня будет тройной аксель, тройной лутц, тройной тулуп-каскад и тройной флип. В произвольной будет два тройных акселя и остальная часть прыжковых тройных, которая у меня была.

Мне нравится моя необычная произвольная программа. Хореография получается не совсем классическая. И музыка тоже уникальная, которая была специально создана для произвольной программы. Мне она очень близка по темпераменту. Я катаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Надеюсь, зрителям тоже понравится.

О местах я не хочу думать. Этот чемпионат для меня долгожданный. Я и хочу просто получить удовольствие. И с сильными эмоциями откатать обе программы», — сказала Туктамышева в интервью для Fuji TV.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).