Российские фигуристы не стали говорить с прессой после короткой программы
Представители России Михаил Коляда и Евгений Семененко не появились в виртуальной микст-зоне после прокатов на чемпионате мира в Стокгольме. Оба избежали серьезных ошибок и набрали 93,52 и 86,86 балла соответственно.
Тем не менее, по словам представителя ISU, подопечные Алексея Мишина будут говорить только после окончания турнира. Общение проходит в приложении Zoom, фигуристы встают к монитору и общаются с журналистами через экран.
Это первые российские сборники, которые отказались общаться с прессой. Вчера даже Александра Трусова, несмотря на провальный прокат, нашла в себе силы выйти к представителям СМИ.
(Дмитрий Кузнецов)
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