Российские фигуристы не стали говорить с прессой после короткой программы

Представители России Михаил Коляда и Евгений Семененко не появились в виртуальной микст-зоне после прокатов на чемпионате мира в Стокгольме. Оба избежали серьезных ошибок и набрали 93,52 и 86,86 балла соответственно.

Тем не менее, по словам представителя ISU, подопечные Алексея Мишина будут говорить только после окончания турнира. Общение проходит в приложении Zoom, фигуристы встают к монитору и общаются с журналистами через экран.

Это первые российские сборники, которые отказались общаться с прессой. Вчера даже Александра Трусова, несмотря на провальный прокат, нашла в себе силы выйти к представителям СМИ.

(Дмитрий Кузнецов)