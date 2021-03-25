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Российские фигуристы не стали говорить с прессой после короткой программы

16:14
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представители России Михаил Коляда и Евгений Семененко не появились в виртуальной микст-зоне после прокатов на чемпионате мира в Стокгольме. Оба избежали серьезных ошибок и набрали 93,52 и 86,86 балла соответственно.

Тем не менее, по словам представителя ISU, подопечные Алексея Мишина будут говорить только после окончания турнира. Общение проходит в приложении Zoom, фигуристы встают к монитору и общаются с журналистами через экран.

Это первые российские сборники, которые отказались общаться с прессой. Вчера даже Александра Трусова, несмотря на провальный прокат, нашла в себе силы выйти к представителям СМИ.

(Дмитрий Кузнецов)

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