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ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу Коляды, Ханю и Чена

12:30
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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25 марта продолжится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В четверг пройдет короткая программа у мужчин: эфир начнется в 13:30 по московскому времени. От России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. Оба российских фигуриста выступят в третьей разминке. Примерное время выходя на лед — Евгений Семененко — 15:26, Михаил Коляда — 15:39.

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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