ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу Коляды, Ханю и Чена
В четверг пройдет короткая программа у мужчин: эфир начнется в 13:30 по московскому времени. От России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. Оба российских фигуриста выступят в третьей разминке. Примерное время выходя на лед — Евгений Семененко — 15:26, Михаил Коляда — 15:39.
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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