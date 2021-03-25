ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу Коляды, Ханю и Чена

25 марта продолжится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В четверг пройдет короткая программа у мужчин: эфир начнется в 13:30 по московскому времени. От России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. Оба российских фигуриста выступят в третьей разминке. Примерное время выходя на лед — Евгений Семененко — 15:26, Михаил Коляда — 15:39.

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию