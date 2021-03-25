Ягудин высоко оценил выступление Коляды в короткой программе на чемпионате мира

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Очень хороший прокат. Все сделано на шикарном уровне. Все выверено. Мы уже много раз говорили и будем говорить, что Миша профессионал. Умеет зажечь, сделать представление уникальным, очень вкусным. Классный прокат. Нет вопросов по презентации. В нем есть азарт, харизма, движение. Шикарные оценки за аксель. Все сделано просто здорово. Спасибо Миша», - сказал в эфире первого канала Ягудин.

Коляда с одной помаркой исполнил короткую программу, набрал 93,52 балла и занимает промежуточное первое место.