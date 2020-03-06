Мозалев — победитель юниорского чемпионата мира, Гуменник — третий
Россиянин Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. В произвольной программе он показал лучший результат и занял первое место.
Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Петр Гуменник. Между ними расположился Юма Кагияма из Японии.
Таллин (Эстония)
Юниорский чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев (Россия) — 160,78
2. Петр Гуменник (Россия) — 155,05
3. Даниэль Грассль (Италия) — 150,47
4. Максим Наумов (США) — 149,90
5. Юма Кагияма (Япония) — 145,93
6. Сун Сато (Япония) — 142,32...
11. Илья Яблоков (Россия) — 128,63
Итог
1. Андрей Мозалев (Россия) — 245,09
2. Юма Кагияма (Япония) — 231,75
3. Петр Гуменник (Россия) — 231,12
4. Даниэль Грассль (Италия) — 229,38
5. Максим Наумов (США) — 225,10
6. Сун Сато (Япония) — 221,62...
10. Илья Яблоков (Россия) — 206,16