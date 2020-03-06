Россиянин Андрей Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. В произвольной программе он показал лучший результат и занял первое место.

Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Петр Гуменник. Между ними расположился Юма Кагияма из Японии.

Таллин (Эстония)

Юниорский чемпионат мира

Мужчины

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев (Россия) — 160,78

2. Петр Гуменник (Россия) — 155,05

3. Даниэль Грассль (Италия) — 150,47

4. Максим Наумов (США) — 149,90

5. Юма Кагияма (Япония) — 145,93

6. Сун Сато (Япония) — 142,32...

11. Илья Яблоков (Россия) — 128,63

Итог

1. Андрей Мозалев (Россия) — 245,09

2. Юма Кагияма (Япония) — 231,75

3. Петр Гуменник (Россия) — 231,12

4. Даниэль Грассль (Италия) — 229,38

5. Максим Наумов (США) — 225,10

6. Сун Сато (Япония) — 221,62...

10. Илья Яблоков (Россия) — 206,16