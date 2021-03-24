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Французская фигуристка прервала прокат после падения на ЧМ

16:02
Маэ-Беренис Мейте. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маэ-Беренис Мейте. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте не смогла продолжить выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка начала прокат с двойного акселя, но затем упала с тройного тулупа, который был запланирован в каскаде.

После падения фигуристка не смогла продолжить прокат и покинула лед. Врачи увезли спортсменку после выхода со льда. Позднее было объявлено, что Мейте завершает выступление на чемпионате мира.

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