Французская фигуристка прервала прокат после падения на ЧМ
16:02
Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте не смогла продолжить выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка начала прокат с двойного акселя, но затем упала с тройного тулупа, который был запланирован в каскаде.
После падения фигуристка не смогла продолжить прокат и покинула лед. Врачи увезли спортсменку после выхода со льда. Позднее было объявлено, что Мейте завершает выступление на чемпионате мира.
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