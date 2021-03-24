ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу Туктамышевой, Трусовой и Щербаковой

24 марта стартует чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме .

В среду, женщины представят свои короткие программы. Начало — 12:00. Сборную России представят: Анна Щербакова (седьмая разминка, начало — в 17.30), Елизавета Туктамышева (шестая разминка, начало — в 16.38) и Александра Трусова (седьмая разминка, начало — в 17.24).

Шестая разминка

28. Елизавета Туктамышева (Россия) — 16:38

29. Алексия Паганини (Швейцария)

30. Екатерина Рябова (Азербайджан)

31. Ким Йе Лим (Южная Корея)

32. Николь Шотт (Германия)

33. Ева Лотта Киибус (Эстония)

Седьмая разминка

34. Александра Трусова (Россия) — 17:24

35. Анна Щербакова (Россия) — 17:30

36. Каори Сакамото (Япония)

37. Сатоко Мияхара (Япония)

38. Брэди Теннелл (США)

39. Рика Кихира (Япония)

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Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию