ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу Туктамышевой, Трусовой и Щербаковой
В среду, женщины представят свои короткие программы. Начало — 12:00. Сборную России представят: Анна Щербакова (седьмая разминка, начало — в 17.30), Елизавета Туктамышева (шестая разминка, начало — в 16.38) и Александра Трусова (седьмая разминка, начало — в 17.24).
Шестая разминка
28. Елизавета Туктамышева (Россия) — 16:38
29. Алексия Паганини (Швейцария)
30. Екатерина Рябова (Азербайджан)
31. Ким Йе Лим (Южная Корея)
32. Николь Шотт (Германия)
33. Ева Лотта Киибус (Эстония)
Седьмая разминка
34. Александра Трусова (Россия) — 17:24
35. Анна Щербакова (Россия) — 17:30
36. Каори Сакамото (Япония)
37. Сатоко Мияхара (Япония)
38. Брэди Теннелл (США)
39. Рика Кихира (Япония)
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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