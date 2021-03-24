ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу спортивных пар

24 марта стартует чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме .

В среду спортивные пары представят свои короткие программы. Начало —20:30. Сборную России представят Анастасия Мишина — Александр Галлямов (примерное время выхода на лед — 23:17), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (23:50), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (23:56).

Пятая разминка

17. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 23.17

18. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)

19. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)

20. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

Шестая разминка

21. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 23.50

22. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 23.56

23. Пэн Чэн — Цзинь Ян (Китай)

24. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию