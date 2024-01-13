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Сегодня, 18:45

Хендрикс по делу обыграла Губанову. Европа хочет веселья, а не страданий

Хендрикс победила в чемпионате Европы, русская грузинка Губанова стала второй
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Луна Хендрикс и Анастасия Губанова.
Фото Reuters
Произвольная программа расставила бельгийку и русскую грузинку по местам.

Фигурное катание. Чемпионат Европы
Литва (Каунас)
Женщины
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 213,25
2. Анастасия Губанова (Грузия) — 206,52
3. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 202,29

Смотреть четыре часа европейского женского катания — то еще удовольствие. Все-таки средний уровень первых разминок совсем тяжеловат — и хочется посоветовать какой-нибудь новый формат, чтобы люди у экранов выдерживали и успевали всех увидеть. Но не факт, что он существует. Возможно, некие элементы плей-офф, однако это вопрос для отдельной дискуссии.

Но развязка точно получилась драматичной.

Британка выступила под русскую музыку

Зажгла в первых разминках разве что немка Кристина Исаев (видимо, дочь или какая-то дальняя родственница Штирлица), приятно удивила британка Нина Пови, которая совершила очередной акт русофобии (сарказм) и выступила под микс из музыки Чайковского, и 28-летняя шведка Тальегард, которая катается дольше Туктамышевой и до сих пор умудряется зажигать, несмотря на, так сказать, солидные формы. И всем мило машет после проката.

А латышку Степченко, например, приветствовали вот так. После чудесного серебра русского эстонца Александра Селевко прибалтийские страны вправе питать надежды на новую медаль, но она придет Литве, скорее всего, в танцах.

Кто еще впечатлил, так это Кимми Репон, прошлогодняя бронзовая призерка. Прежде всего — своей жуткой тонкостью. В жизни модель — в этот раз она не смогла ответить соперницам («отвечает» переводится ее фамилия с французского) и уступила место на подиуме.

Луна Хендрикс.
Фото Reuters

Губанова vs Хендрикс 2.0

Уступила очень крутой девушке — 17-летней бельгийке Нине Пинцарроне. Она выступала под «Спартак» Арама Хачатуряна последней — и выстояла психологически и даже прыгала выше соперниц. Но судьи все равно нашли недокруты и отправили молодежь доставать очередь на третьем месте подиума.

Золото разыгрывали, как и год назад, Хендрикс и Губанова. У Насти оно уже есть. Теперь есть и у Луны — и заслуженно. Поскольку на международных соревнованиях, в отличие от российских, возобновили жеребьевки стартовых номеров в произвольных программах — то Губанова, как и год назад, снова выступала прямо за Хендрикс. Да, можно бесконечно говорить о том, что судьи создали задел для бельгийки в короткой программе и зажали баллов грузинке. Но есть вещи больше, чем оценки и цифры, хоть это и спорт. Да и чистый ли спорт фигурное катание?

Анастасия Губанова. Русскую грузинку не пускают к золоту Евро. ISU поставил на эффектную блондинку из Бельгии

Да, большинство из нас, конечно, болели за Настю. Но Хендрикс выступала под модный танцевальный дискотрек, отжигала на льду, добавляла движений, которые чаще увидишь в ночных клубах Каунаса (если они существуют), а не на катке. Губанова страдала под популярного у фигуристов «Карузо». Хендрикс поработала над деталями и вместо платья появилась в обтягивающем комбинезоне со стразами.

Анастасия действительно была лучше в технике, хотя прыгали девушки примерно одно и то же — самым сложным элементом был тройной лутц + тройной тулуп в начале программы. Но не нашлось аргументов, при которых в компонентах действующая чемпионка Европы должна была отоборонять титул от более популярной и модной Луны. Да между ними, может, и не семь баллов, а два. Но сути это не меняет — Настя сама все понимает и поэтому спокойно поздравила соперницу с золотом, к которому она так долго шла. Может, что-то теперь в карьере бельгийки поменяется, но ей уже 24 — и с Сакамото на мире бороться ей будет крайне сложно. А дожить в той же форме до Олимпиады — и того сложнее.

Анастасия Губанова.
Фото Reuters

Серебро для уроженки Тольятти, которая за карьеру натерпелась падений с высоты, — тоже успех, как для Медведевой бронза на ЧМ-2019. Она зафиксировала убытки, минимизировала издержки. Это тоже надо уметь делать в нашей непростой жизни.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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