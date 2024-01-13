Лучший фигурист Европы бросает вызов ISU. Французский фигурист снова прыгнул сальто во время проката

Адам Сяо Хим Фа — рок-звезда.

Чемпионат Европы

Мужчины, итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 276,17

2. Александр Селевко (Эстония) — 256,99

3. Маттео Риццо (Италия) — 250,87

4. Габриэль Франгипани (Италия) — 246,09

5. Лукас Бричги (Швейцария) — 242,46

6. Денис Васильев (Латвия) — 237,42

Больше всего различных интриг и сюжетов текущий сезон дарит в мужском одиночном катании. Это касается как российский стартов, так и международных. Так Каунас наверняка не скоро забудет то шоу, которое устроили в субботу вечером там фигуристы. Главным действующим лицом стал француз Адам Сяо Хим Фа, прыгнувший запрещенное сальто и все равно победивший. Но и, помимо бунта, суперзвезды были другие заметные сюжеты. Как например медаль для эстонца Александра Селевко, раньше не мечтавшем даже о сильнейшей разминке.

Адам выдал средний для себя прокат, но значение иметь будет только сальто

Как выглядит эпатажное завершение выступления? Можно, например, бросить микрофон на пол и уйти, не оборачиваясь — подобную выходку еще долго будут обсуждать в СМИ и соцсетях. Но как заставить говорить о себе в таком консервативном виде спорта как фигурное катание? Учитесь у Адама Сяо Хим Фа. Давайте говорить откровенно, Адам сейчас невероятно хорош и изначально было ясно что у него практически не будет соперников на этом чемпионате Европы. Ошибки конкурентов только расслабляли это ощущение и даже поражение в короткой программе не должно вводить в заблуждение — Адам выходил с пониманием, что идет за вторым в карьере золотом. Конечно, у всех случаются срывы, соотечественник Кевин Эмоз явно не даст соврать. Однако проиграть Сяо Хим Фа мог только разве что сам себе. Поэтому у него было два варианта обратить внимание на свой прокат.

Первый — выдать идеальный перфоманс, сравнимый с тем, что он вытворил на «Гран-при Франции», когда обыграл самого Илью Малинина. Но тут подвела еще короткая, да и в произвольной были серьезные ошибки, в том числе падение с четверного тулупа. Поэтому пусть оставшегося набора в любом случае с лихвой хватало для победы заставить пересматривать подобное выступление причин было мало. И Адам пошел по второму пути — устроил шоу. Сальто в прокате от него мы уже конечно видели. Но одно дело, когда речь идет о рядовом предсезонном старте. Совсем другое — когда о турнире уровня чемпионата Европы. Ход француза был двойным жестом. С одной стороны, он заявил, что настолько хорош, что даже два балла штрафа которые ему выставили судьи не помеха. С другой показал твердость намерений. Сяо Хим Фа стремится сделать сальто легальным, и не остановится.

Адам Сяо Хим Фа. Фото Reuters

Медведева отдала Сяо Хим Фа звание самого рискованного одиночника

Глядя на выходку Адама, многие сразу же вспомнили Евгению Медведеву, которая, демонстрируя свое превосходство на чемпионате России, прыгнула дополнительный прыжок. По иронии судьбы для российских зрителей соревнования комментировала именно Медведева. И даже ей пришлось признать, что ход Сяо Хим Фа был более смелым. Все чем рисковала Евгения — оступиться и упасть, получив балл штрафа за элемент, который по идее даже не оценивается. Адам прекрасно понимал, что его за выходку накажут. Но от своего не отступился. «Я знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель — сделать что-то для развития фигурного катания», — пафосно заявил он журналистам после победы. Но это тот редкий случай, когда за красивыми словами вероятно стоит истина. Адам использует свой прокат как открытый протест. И готов нести за него плату.

Разумеется, все было продумано и, например, на чемпионате мира в Монреале Сяо Хим Фа прыгать сальто не будет ни при каких обстоятельствах — слишком велика ответственность и высока конкуренция. Однако, когда на него ничего не давит — почему нет. Запрет на сальто и правда выглядит спорным. Аргументы про опасность не выдерживают критики, ведь шанс получить травму, исполняя четверной, намного выше. Да и профессиональный спорт всегда связан с рисками для здоровья, как бы кто не хотел. Адам справедливо сравнивает свою борьбу с упорством Ильи Малинина, который несмотря на тактическую бесполезность продолжает вставлять в программы четверной аксель. Малинин видит свою цель в развитии фигурного катания в мире, как и Сяо Хим Фа. Просто у них разное видение этого прогресса, однако оба парня готовы идти на риск чтобы их спорт не стоял на месте.

Адам Сяо Хим Фа. Фото Reuters

Селевко выиграл первую в истории медаль чемпионатов для Эстонии

Ведь без рокерского выпада Адама мужской турнир в Литве выглядел проходным. Приятно, конечно, видеть с медалью эстонца Александра Селевко, однако его серебро, скорее, результат стечения уникальных обстоятельств, нежели показатель текущего уровня спортсмена. Со своей стороны Селевко сделал все и даже больше. Собрался и на короткую, и на произвольную. Вопросы могут быть разве что к каскаду, где Александр сдвоил прыжки, но это допустимые нюансы. Проблема лишь в том, что при должной конкуренции набор Селевко позволял рассчитывать разве что на топ-5. Об этом открыто говорил как сам одиночник, так и его команда. В частности, обсуждался вариант упрощения программы после короткой, когда Александр попал в тройку и впервые за карьеру набрал 90+ баллов. Тренеры всерьез думали о том, чтобы отказаться от борьбы за медаль, и цепляться за топ-10.

Учитывая, что ранее Селевко был в лучшем случае 16-м, а брат Александра Михаил завалил свой прокат, задача гарантировать для страны две квоты на будущий сезон выглядела более насущной чем гонка за мечтой. Но, к счастью для многих и прежде всего самого себя, Селевко все-таки погнался за журавлем в небе, и не прогадал. Кто-то скажет, что один четверной — это несерьезно, но Александр выложился в непрыжковых элементах и завел зал не хуже, чем минутами спустя француз. Задел после короткой, а также провалы конкурентов, позволили подняться на строчку выше. О серебре Селевко не мог даже мечтать. Котировки на такой результат были сравнимы с шансами «Лестера» на чемпионство в АПЛ, так что мы увидели еще одну спортивную историю «Золушки» со счастливым финалом.