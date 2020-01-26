«Я очень расстроена». Трусова — о выступлении на чемпионате Европы
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы. Она заняла третье место. Победила россиянка Алена Косторная. Еще одна представительница России Анна Щербакова на втором месте.
— Не устала, форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала ее, — цитирует фигуристку ТАСС. — Я просто не могу собраться. Падения? Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было втрое, я очень расстроена.
Люблю выступать, когда больше четверных. Я люблю выступать со сложным контентом, с тремя четверными я не имею права на ошибку, в этом дело. Мы решили сократить количество четверных в Москве, после нового года не восстановила все четверные.
Очень рада, что удалось попасть на пьедестал. В таком юном возрасте мы выступаем на чемпионате Европы, поедем на чемпионат мира. В будущем буду стараться катать свою программу чисто.