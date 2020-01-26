Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы. Она заняла третье место. Победила россиянка Алена Косторная. Еще одна представительница России Анна Щербакова на втором месте.

— Не устала, форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала ее, — цитирует фигуристку ТАСС. — Я просто не могу собраться. Падения? Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было втрое, я очень расстроена.

Люблю выступать, когда больше четверных. Я люблю выступать со сложным контентом, с тремя четверными я не имею права на ошибку, в этом дело. Мы решили сократить количество четверных в Москве, после нового года не восстановила все четверные.

Очень рада, что удалось попасть на пьедестал. В таком юном возрасте мы выступаем на чемпионате Европы, поедем на чемпионат мира. В будущем буду стараться катать свою программу чисто.