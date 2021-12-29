Фигурист Кацалапов сообщил, что сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине

Российский фигурист Никита Кацалапов сообщил, что сможет выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

«Привет, друзья! Я с хорошими новостями. Сразу, как вернулись из Питера, я поехал к лучшим специалистам. И самая главная и позитивная новость — они знают и понимают, как мне помочь! Это шикарная новость. Мы уже начали лечение, провел в больнице три дня. Плюс продолжаю заниматься ЛФК и делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем все возможное и невозможное.

По убедительному прогнозу врачей, смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5-6 месяцев! Ну, а в конце сезона, когда будет позволять время, которое нужно для восстановления, решим проблему до конца. Я сейчас очень заряжен! Сегодня вышел на лед! Настрой боевой, настроение поднимается, а духом я и не падал", — написал у себя в Instagram Кацалапов.

Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, получил травму спины на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге. Из-за травмы спортсмена пара, лидировавшая после ритм-танца, снялась с соревнований и не смогла выступить с показательным танцем.