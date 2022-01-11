Сделай прогноз на чемпионат Европы и выиграй сувениры Team Tutberidze и другие призы от YouTube-канала «Кваксель»!

В преддверии стартующего в Таллине чемпионата Европы по фигурному катанию гостями YouTube-канала «Кваксель» стали фигуристка и хореограф Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков. Они дали свои прогнозы на то, кто станет призерами чемпионата Европы в каждом из четырех видов — мужчины, женщины, пары и танцы.

В битве прогнозов можете поучаствовать и вы. Оставляйте комментарии под этой новостью или под видео по окончании эфира с тройкой призеров в каждом из видов. Единственное условие — вы должны быть подписаны на YouTube-канал «Кваксель».

Зрителям, которые угадают наибольшее количество призеров, мы подарим сувениры — журналы «Мир фигурного катания» с автографами Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и других, чашки и маски Team Tutberidze и другие подарки.

Дедлайн для приема прогнозов — 12:00 по московскому времени 12 января.