ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Российские фигуристы спели гимн на чемпионате Европы после церемонии награждения

00:55
Дарья Павлюченко, Александра Бойкова и Евгения Тарасова (слева направо — первый ряд), Денис Ходыкин, Дмитрий Козловский и Владимир Морозов (слева направо — второй ряд). Фото Reuters
Дарья Павлюченко, Александра Бойкова и Евгения Тарасова (слева направо — первый ряд), Денис Ходыкин, Дмитрий Козловский и Владимир Морозов (слева направо — второй ряд). Фото Reuters
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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях пар на чемпионате Европы в австрийском Граце (152,24 балла — произвольная программа и 234,58 — сумма).

На второй и третьей строчках расположились также фигуристы из России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

По завершении соревнований прошла церемония награждения (гимн РФ звучит с 7.05):

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы! Весь пьедестал в парном катании — наш!

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