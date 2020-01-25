Российские фигуристы спели гимн на чемпионате Европы после церемонии награждения

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях пар на чемпионате Европы в австрийском Граце (152,24 балла — произвольная программа и 234,58 — сумма).

На второй и третьей строчках расположились также фигуристы из России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

По завершении соревнований прошла церемония награждения (гимн РФ звучит с 7.05):

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы! Весь пьедестал в парном катании — наш!