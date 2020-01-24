Бойкова и Козловский — чемпионы Европы! Весь пьедестал в парном катании — наш!
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях пар на чемпионате Европы. Они набрали 152,24 балла за произвольную программу и 234,58 по сумме.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые неудачно исполнили произвольную программу (208,64)
Тройку замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые с падением с выброса с тройного флипа исполнили произвольную программу (206,53).
Фигурное катание
Грац (Австрия)
Чемпионат Европы
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 152,24
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 135,14
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 131,61
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 123,96
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 115,96
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 109,51
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 194,44
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,39
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 177,41