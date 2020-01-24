Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях пар на чемпионате Европы. Они набрали 152,24 балла за произвольную программу и 234,58 по сумме.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые неудачно исполнили произвольную программу (208,64)

Тройку замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые с падением с выброса с тройного флипа исполнили произвольную программу (206,53).

Фигурное катание

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 152,24

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 135,14

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 131,61

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 123,96

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 115,96

6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 109,51

Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 194,44

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,39

6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 177,41